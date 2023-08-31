颱風蘇拉｜明晚近午夜至周六中午海水高度上升 低窪區或水浸 渠務署︰水浸可電24小時熱線

強颱風蘇拉逼港，香港海水高度會於明晚接近午夜至星期六（9月2日）中午明顯上升，沿岸低窪地區可能出現嚴重水浸。渠務署提醒市民應盡早完成防風防水浸的措施，時刻保持渠道暢通，切勿放置雜物阻塞排水渠口。當遇到嚴重水浸情況，應盡快撤離。渠務署呼籲市民若發現水浸，應立即致電24小時渠務熱線2300 1110。
颱風蘇拉｜渠務署長視察較高風險的沿岸低窪或當風地區
渠務署長彭雅妮今日（31日）視察較高風險的沿岸低窪或當風地區，包括視察渠務署在鯉魚門實施應對風暴潮的措施，包括檢查排水渠狀況、安裝可拆卸式擋水板、設置水泵、放置沙包等，以及渠務署設置的臨時行人通道平台，以減少居民因海水淹上路面影響出入；並到訪渠務署緊急事故控制中心及其後備中心。
颱風蘇拉｜城門河毗連沙田海及吐露港河道水位易受風暴潮影響
城門河毗連沙田海及吐露港，河道水位易受風暴潮、季候風及天文大潮影響，附近低位的單車徑和行人路或會出現水浸情況。渠務署河岸設置的「防洪智慧系統」，該系統包括設置於城門河旁邊主要行人通道的顯示屏幕／智能桿，及在沿河多處和行人隧道入口設置二維碼，讓市民可透過顯示屏／智能桿或在網上取得實時河道水位的影像、天文台的天氣和潮汐資訊、及洪水警報信息，以即時提高市民的警覺，甚或提醒市民遠離河旁低位地點至安全位置。智能桿亦備有智能鏡頭，以識別水浸及行人情況，加強提醒市民水浸風險。