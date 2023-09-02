颱風蘇拉｜港鐵將恢復至周六非繁忙時間水平　巴士及渡輪服務將陸續恢復　一文睇清風球下交通安排（持續更新）

超強颱風蘇拉漸近遠離本港，天文台發出8號東南烈風或暴風信號。在颱風下，本港各類交通會作出適當安排，以下《am730》為讀者整理有關風球下交通安排。
【9月2日更新】
港鐵列車服務班次如下：
港鐵表示，天文台已公佈稍後將改發三號強風信號，港鐵列車及輕鐵班次會逐步加密至周六非繁忙時間正常水平，以應付增加的乘客量。
港鐵服務將逐步加密至以下班次：
荃灣綫：3分鐘一班
觀塘綫：3分鐘一班
港島綫：3分鐘一班
南港島綫：6分鐘一班
將軍澳綫（北角站至寶琳站）：4分鐘一班
將軍澳綫（調景嶺站至康城站）：8分鐘一班
東涌綫：7分鐘一班
迪士尼綫：10分鐘一班
機場快綫：10分鐘一班
東鐵綫（金鐘站至羅湖站）：4至8分鐘一班
東鐵綫（金鐘站至落馬洲站）：12分鐘一班
屯馬綫：5分鐘一班
輕鐵：5至18分鐘一班
港鐵巴士：15至30分鐘一班（K52A號綫未能提供服務）
高速鐵路（香港段）方面，今日所有以香港西九龍站為出發或終點站的跨境列車班次全面取消。並在明天（3日）恢復服務，但部份班次或會有所改動及取消。
巴士服務：
九巴及龍運
九巴表示，因應天文台將會發出三號強風信號，九巴及龍運會於下午4時20分起陸續恢復服務。
龍運A31、A34、A33X、A36、A37、A41、A43、S1、S64、S64C、S64P和S64X線正提供有限度服務。
九巴B1線及B9線亦正提供有限度服務。
受路面狀況影響，多條九巴及龍運路線需要改道行駛或暫停服務，詳情請瀏覽九巴及龍運網站。
城巴
城巴公布，大部份日間路線及機場快線將會於下午4時30分起陸續恢復服務，但部份路線因路面情況仍需暫停服務。而為方面乘客來往市區及機場與各口岸，城巴部份路線將提早提供服務。
暫停服務路線：1M, 6, 6X, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 15C, 22, 22D, 25, 25A, 27, 41A, 43M, 63, 73, 76, 85, 94A, 97, 98, 107P, 260, 641, 680X, 702B, 792M, 971, 973, A10, A23, A29P, E22C, H1, H2, R8, S52A, X9, X15
需要改道路線：2, 5X, 8H, 8P, 8X, 12, 18, 20, 79X, 82, 82X, 90B, 91, 95, 99, 103, 106, 109, 112, 115, 116, 117, 118, 307, 601, 606, 608, 619, 671, 680, 682, 690, 694, 722, 780, 789, 790, 798, 948, A12, B7, E21, E21D, E22
新大嶼山巴士
新大嶼山巴士路線37M、38、39M、B4及B6由早上5時半起維持有限度服務。
愉景灣巴士
愉景灣巴士宣布，區外巴士路線DB01R、DB03R維持有限度服務，路線DB02R已恢復服務，路線DB03P仍暫停服務。而在區內巴士路線維持有限度日間服務。
珀麗灣客運
珀麗灣客運宣布，旗下珀麗灣來往青衣、葵芳、機場及中環的服務，將在天文台改發三號信號後陸續恢復。
珀麗灣至青衣：珀麗灣開出16:00、青衣開出16:20
珀麗灣至葵芳：珀麗灣開出16:00、葵芳開出16:24
珀麗灣至機場：珀麗灣開出19:00、青衣開出19:30
珀麗灣至中環：珀麗灣開出23:50、中環開出（周日）00:30
渡輪服務：
金光飛航
金光飛航公布，因應香港及澳門天文台都將改掛三號風球，因此將恢復來往上環港澳碼頭及澳門氹仔的渡輪服務
香港上環港澳碼頭來往澳門氹仔：上環開出18:00、氹仔開出19:30
珀麗灣客運
珀麗灣客運宣布，因為天文台將改掛三號信號，旗下來往珀麗灣至中環航線，會在下午恢復。而及珀麗灣至荃灣西要到明早才恢復服務。
珀麗灣來往中環：珀麗灣開出17:00、中環開出17:30
新渡輪
新渡輪宣布，因為天文台將改掛三號信號，多條港內航線及橫水渡會在下午恢復。
中環來往長洲：中環開出18:00、長洲開出18:00（加班船）
中環來往梅窩：中環開出18:00、梅窩開出18:10
梅窩來往長洲：梅窩開出18:15、長洲開出18:45
梅窩來往坪洲：梅窩開出19:15、坪洲開出19:50
北角來往紅磡來往九龍城：北角至紅磡17:53、北角至九龍城17:47、紅磡至北角18:05、九龍城至北角18:05
港九小輪
港九小輪宣布，會在天文台改發三號信號後復航。
中環來往榕樹灣：中環開出17:20、榕樹灣開出17:30
中環來往索罟灣：中環開出17:30、索罟灣開出18:10
中環來往坪洲：中環開出17:30（普通渡輪）、坪洲開出17:25（快船）
坪洲來往喜靈洲：坪洲開出18:30、喜靈洲開出17:10（加班船）
【9月1日更新】
颱風蘇拉｜港鐵輕鐵暫停所有露天路段服務 港鐵巴士暫停
由於天文台已改發十號颶風信號，基於安全考慮，港鐵已暫停所有露天路段的港鐵列車和輕鐵服務。地底路段則維持有限度服務直至晚上收車。風暴期間，因應惡劣天氣的實際情况和安全考慮，港鐵服務可能需要作進一步調整。
港鐵巴士及機場快綫市區預辦登機服務仍然暫停。高速鐵路(香港段)方面，現時至明日（2日）全日開往香港的高鐵服務全面暫停，期間所有以香港西九龍站為出發或終點站的跨境列車班次全面取消。
- 荃灣綫（荔景站至中環站） 15分鐘一班
- 觀塘綫（彩虹站至黃埔站） 15分鐘一班
- 港島綫（杏花邨站至堅尼地城站） 15分鐘一班
- 南港島綫（海怡半島站至利東站） 15分鐘一班
- 將軍澳綫（北角站 - 寶琳站） 15分鐘一班
- 將軍澳綫（調景嶺站 - 康城站） 15分鐘一班
- 東涌綫（九龍站至香港站） 15分鐘一班
- 迪士尼綫 暫停服務
- 機場快綫 暫停服務
- 東鐵綫（紅磡站至金鐘站） 15分鐘一班
- 屯馬綫（荃灣西站-尖東站） 15分鐘一班
- 屯馬綫（何文田站-鑽石山站） 18分鐘一班
輕鐵 暫停服務
港鐵巴士 暫停服務
高速鐵路 暫停服務
而原定於今日(1日)投入服務的輕鐵早上特別路線506P綫將延於下周一(4日)投入服務。風暴期間，因應惡劣天氣的實際情况和安全考慮，港鐵服務可能需要作進一步調整。
颱風蘇拉｜九巴及龍運日間路線暫停
九巴及龍運巴士日間巴士路線已暫停服務。
由於天文台改發九號烈風或暴風風力增強信號，九巴B1、B9及龍運S1、S64、S64C、S64P和S64X線，將於18:30開出尾班車後暫停服務；其他日間巴士路線亦已暫停服務。
颱風蘇拉｜城巴：所有日間路線暫停
城巴的B3X、B7和S1號線及所有日間路線已暫停服務，通宵路線亦將維持暫停服務。顧客請留意城巴流動應用程式或Facebook專頁了解最新資訊。
颱風蘇拉｜相關航班消息
機管局表示，今日全日共460班航班取消，有數百名乘客滯留機場。
各航空公司發言人亦有交代情況，國泰航空指，暫時未有抵港/離港航班，職員會繼續留守機場，目標於明日（2日）中午時間恢復航班；香港航空指，預計9月3日時，運作將大致恢復正常，另外風暴期間全部手續費、退票等均轄免收費；香港快運航空指，料明（2日）下午2點後將陸續恢復運作，亦為乘客提供相關的的更改日期、航班、退票等服務；而大灣區航空則表示，會提供特別更改機票安排，乘客可於風暴期間原定出發日的7日內更改有關機票。
【8月31日更新】
颱風蘇拉｜國泰航空：豁免更改9月1日或2日往返香港機票手續費
國泰宣布，取消明日（1日）下午2時至周六上午10時所有進出香港航班。
乘客可於9月2日前，免付手續費更改國泰航空，原定於9月1至2日往返香港的航班，更新後的旅遊日期須為「2023年09月30日或之前」，並受航班座位供應情況而定，安排不適用於已全額或部分退款的機票。
國泰另指，若乘客的航班已被取消，或因延誤而錯過，國泰指會盡力自動重新預訂至下一個可供乘搭的航班，當獲悉新航班詳情，乘客會收到國泰發送的電郵。
颱風蘇拉｜部分渡輪現已暫停
富裕小輪表示，屯門—東涌—沙螺灣—大澳航線現已暫停；新渡輪表示，本地航線於下列航班開出後，將會暫停服務，直至另行通知。
尾班船開航時間：中環至長洲(4:15am)；長洲至中環(2:20am)；中環至梅窩(3:00am)；梅窩至中環(3:40am)。
暫停服務直至另行通知：北角-紅磡-九龍；北角-紅磡；北角-九龍城；紅磡-北角；九龍城-北角。
颱風蘇拉｜天星小輪停航
天星小輪表示，因應颱風暫停服務，直至另行通知。
颱風蘇拉｜長榮航空：將取消8班香港往返台北航班
長榮航空表示，由於颱風「蘇拉 Saola」正迫近香港，因惡劣天候狀況，將影響飛機正常起降，公司在全面考慮評估飛航安全、天氣狀況及航機適航性之因素後，將取消及調整個別往返台北的航班服務，其中將取消8班香港往返台北航班服務。
- 香港至台北取消航班：BR868/BR870/BR872/BR858
- 台北至香港取消航班：BR867/BR869/BR871/BR857
颱風蘇拉｜香港航空：將取消逾30班航班
受颱風蘇拉影響，香港航空將取消9月1日至9月2日，逾30班航班，又表示因受臨時或計劃性的航班變動影響之乘客豁免更改座位、誤機、機票換開和退票費用，此措施僅適用於所有已獲取香港航空確認機位之機票。取消班次如下圖：
颱風蘇拉｜HK Express：取消20個航班、12條航線
HK Express 宣布，隨著超強颱風「蘇拉」逐漸逼近香港，於 9月1日及2日，部分離港及抵港之航班將會取消。包括：
9月1日
- 由香港出發之受影響航班： UO110, UO112, UO116, U132, UO172, UO226, UO558, UO620, UO622, UO624, UO626, UO628, UO638, UO650, UO652, UO688, UO694, UO700, UO702, UO744, UO760, UO820, UO826
- 抵港之受影響航班 ：UO111, UO113, UO117, UO133, UO173, UO559, UO601, UO619, UO621, UO627, UO639, UO651, UO653, UO687, UO689, UO691, UO695, UO701, UO703, UO705, UO755, UO761, UO821, UO827, UO849, UO851, UO871
- 受影響之航線 ： 台北、高雄、台中、寧波、峴港、福岡、東京（羽田）、首爾（仁川）、東京（成田） 大阪（關西）、曼谷、清邁、布吉、沖繩、鹿兒島、名古屋
9月2日
- 由香港出發之受影響航班 ：UO130, UO550, UO600, UO618, UO686, UO690, UO704, UO760, UO820, UO848, UO850, UO870
- 抵港之受影響航班：UO131, UO227, UO551, UO623, UO625, UO629, UO761, UO821
- 受影響之航線 ：曼谷、河內、高雄、名古屋、寧波、沖繩、大阪（關西）、布吉、東京（成田） 、東 京（羽田）、福岡、首爾（仁川）
颱風蘇拉｜大灣區航空︰9月1及2日有多班航班要取消
受超強颱風蘇拉影響，大灣區航空宣布9月1及2日，有多班航班要取消。該公司呼籲乘 客 出 發 前 往 機 場 前 ， 請 於 香 港 國 際 機 場 網 站https://www.hongkongairport.com/tc/flights/departures/passenger.page 或本公司
網站 www.greaterbay-airlines.com 查閱最新航班狀況。
颱風蘇拉｜高鐵：周五中午後至周六全日班次全部取消
港鐵宣布受風暴影響，明日中午12時起至周六全日，往來西九龍站高鐵班次全部取消。