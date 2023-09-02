颱風蘇拉｜港鐵將恢復至周六非繁忙時間水平　巴士及渡輪服務將陸續恢復　一文睇清風球下交通安排（持續更新）

超強颱風蘇拉漸近遠離本港，天文台發出8號東南烈風或暴風信號。在颱風下，本港各類交通會作出適當安排，以下《am730》為讀者整理有關風球下交通安排。

【9月2日更新】

港鐵列車服務班次如下：

港鐵表示，天文台已公佈稍後將改發三號強風信號，港鐵列車及輕鐵班次會逐步加密至周六非繁忙時間正常水平，以應付增加的乘客量。

港鐵服務將逐步加密至以下班次：

荃灣綫：3分鐘一班

觀塘綫：3分鐘一班

港島綫：3分鐘一班

南港島綫：6分鐘一班

將軍澳綫（北角站至寶琳站）：4分鐘一班

將軍澳綫（調景嶺站至康城站）：8分鐘一班

東涌綫：7分鐘一班

迪士尼綫：10分鐘一班

機場快綫：10分鐘一班

東鐵綫（金鐘站至羅湖站）：4至8分鐘一班

東鐵綫（金鐘站至落馬洲站）：12分鐘一班

屯馬綫：5分鐘一班

輕鐵：5至18分鐘一班

港鐵巴士：15至30分鐘一班（K52A號綫未能提供服務）

高速鐵路（香港段）方面，今日所有以香港西九龍站為出發或終點站的跨境列車班次全面取消。並在明天（3日）恢復服務，但部份班次或會有所改動及取消。

巴士服務：

九巴及龍運

九巴表示，因應天文台將會發出三號強風信號，九巴及龍運會於下午4時20分起陸續恢復服務。

龍運A31、A34、A33X、A36、A37、A41、A43、S1、S64、S64C、S64P和S64X線正提供有限度服務。

九巴B1線及B9線亦正提供有限度服務。

受路面狀況影響，多條九巴及龍運路線需要改道行駛或暫停服務，詳情請瀏覽九巴及龍運網站。

城巴

城巴公布，大部份日間路線及機場快線將會於下午4時30分起陸續恢復服務，但部份路線因路面情況仍需暫停服務。而為方面乘客來往市區及機場與各口岸，城巴部份路線將提早提供服務。

暫停服務路線：1M, 6, 6X, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 15C, 22, 22D, 25, 25A, 27, 41A, 43M, 63, 73, 76, 85, 94A, 97, 98, 107P, 260, 641, 680X, 702B, 792M, 971, 973, A10, A23, A29P, E22C, H1, H2, R8, S52A, X9, X15

需要改道路線：2, 5X, 8H, 8P, 8X, 12, 18, 20, 79X, 82, 82X, 90B, 91, 95, 99, 103, 106, 109, 112, 115, 116, 117, 118, 307, 601, 606, 608, 619, 671, 680, 682, 690, 694, 722, 780, 789, 790, 798, 948, A12, B7, E21, E21D, E22

新大嶼山巴士

新大嶼山巴士路線37M、38、39M、B4及B6由早上5時半起維持有限度服務。

愉景灣巴士

愉景灣巴士宣布，區外巴士路線DB01R、DB03R維持有限度服務，路線DB02R已恢復服務，路線DB03P仍暫停服務。而在區內巴士路線維持有限度日間服務。

珀麗灣客運

珀麗灣客運宣布，旗下珀麗灣來往青衣、葵芳、機場及中環的服務，將在天文台改發三號信號後陸續恢復。

珀麗灣至青衣：珀麗灣開出16:00、青衣開出16:20

珀麗灣至葵芳：珀麗灣開出16:00、葵芳開出16:24

珀麗灣至機場：珀麗灣開出19:00、青衣開出19:30

珀麗灣至中環：珀麗灣開出23:50、中環開出（周日）00:30

渡輪服務：

金光飛航

金光飛航公布，因應香港及澳門天文台都將改掛三號風球，因此將恢復來往上環港澳碼頭及澳門氹仔的渡輪服務

香港上環港澳碼頭來往澳門氹仔：上環開出18:00、氹仔開出19:30

珀麗灣客運

珀麗灣客運宣布，因為天文台將改掛三號信號，旗下來往珀麗灣至中環航線，會在下午恢復。而及珀麗灣至荃灣西要到明早才恢復服務。

珀麗灣來往中環：珀麗灣開出17:00、中環開出17:30

新渡輪

新渡輪宣布，因為天文台將改掛三號信號，多條港內航線及橫水渡會在下午恢復。

中環來往長洲：中環開出18:00、長洲開出18:00（加班船）

中環來往梅窩：中環開出18:00、梅窩開出18:10

梅窩來往長洲：梅窩開出18:15、長洲開出18:45

梅窩來往坪洲：梅窩開出19:15、坪洲開出19:50

北角來往紅磡來往九龍城：北角至紅磡17:53、北角至九龍城17:47、紅磡至北角18:05、九龍城至北角18:05

港九小輪

港九小輪宣布，會在天文台改發三號信號後復航。

中環來往榕樹灣：中環開出17:20、榕樹灣開出17:30

中環來往索罟灣：中環開出17:30、索罟灣開出18:10

中環來往坪洲：中環開出17:30（普通渡輪）、坪洲開出17:25（快船）

坪洲來往喜靈洲：坪洲開出18:30、喜靈洲開出17:10（加班船）