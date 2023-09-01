颱風蘇拉｜10號風球生效港鐵所有露天路段暫停　九巴龍運城巴日間路線暫停　一文睇清風球下交通安排 (持續更新)

颱風蘇拉｜ 超強颱風蘇拉漸近靠近本港，天文台發出10號颶風信號。在颱風下，本港各類交通會作出適當安排，以下《am730》為讀者整理有關風球下交通安排。

颱風蘇拉｜港鐵輕鐵 暫停所有露天路段服務 港鐵巴士暫停

由於天文台已改發十號颶風信號，基於安全考慮，港鐵已暫停所有露天路段的港鐵列車和輕鐵服務。地底路段則維持有限度服務直至晚上收車。風暴期間，因應惡劣天氣的實際情况和安全考慮，港鐵服務可能需要作進一步調整。

港鐵巴士及機場快綫市區預辦登機服務仍然暫停。高速鐵路(香港段)方面，現時至明日（2日）全日開往香港的高鐵服務全面暫停，期間所有以香港西九龍站為出發或終點站的跨境列車班次全面取消。

現時港鐵列車服務班次如下：

荃灣綫（荔景站至中環站） 15分鐘一班

觀塘綫（彩虹站至黃埔站） 15分鐘一班

港島綫（杏花邨站至堅尼地城站） 15分鐘一班

南港島綫（海怡半島站至利東站） 15分鐘一班

將軍澳綫（北角站 - 寶琳站） 15分鐘一班

將軍澳綫（調景嶺站 - 康城站） 15分鐘一班

東涌綫（九龍站至香港站） 15分鐘一班

迪士尼綫 暫停服務

機場快綫 暫停服務

東鐵綫（紅磡站至金鐘站） 15分鐘一班

屯馬綫（荃灣西站-尖東站） 15分鐘一班

屯馬綫（何文田站-鑽石山站） 18分鐘一班

輕鐵 暫停服務

港鐵巴士 暫停服務

高速鐵路 暫停服務

而原定於今日(1日)投入服務的輕鐵早上特別路線506P綫將延於下周一(4日)投入服務。風暴期間，因應惡劣天氣的實際情况和安全考慮，港鐵服務可能需要作進一步調整。

颱風蘇拉｜ 九巴及龍運日間路線暫停

九巴及龍運巴士日間巴士路線已暫停服務。

由於天文台改發九號烈風或暴風風力增強信號，九巴B1、B9及龍運S1、S64、S64C、S64P和S64X線，將於18:30開出尾班車後暫停服務；其他日間巴士路線亦已暫停服務。

颱風蘇拉｜城巴：所有日間路線暫停

城巴的B3X、B7和S1號線及所有日間路線已暫停服務，通宵路線亦將維持暫停服務。顧客請留意城巴流動應用程式或Facebook專頁了解最新資訊。

颱風蘇拉｜相關航班消息

機管局表示，今日全日共460班航班取消，有數百名乘客滯留機場。

各航空公司發言人亦有交代情況，國泰航空指，暫時未有抵港/離港航班，職員會繼續留守機場，目標於明日（2日）中午時間恢復航班；香港航空指，預計9月3日時，運作將大致恢復正常，另外風暴期間全部手續費、退票等均轄免收費；香港快運航空指，料明（2日）下午2點後將陸續恢復運作，亦為乘客提供相關的的更改日期、航班、退票等服務；而大灣區航空則表示，會提供特別更改機票安排，乘客可於風暴期間原定出發日的7日內更改有關機票。