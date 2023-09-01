颱風蘇拉｜10號風球生效港鐵所有露天路段暫停　九巴龍運城巴日間路線暫停　一文睇清風球下交通安排 (持續更新)

颱風蘇拉｜超強颱風蘇拉漸近靠近本港，天文台發出10號颶風信號。在颱風下，本港各類交通會作出適當安排，以下《am730》為讀者整理有關風球下交通安排。
【9月1日更新】
颱風蘇拉｜港鐵輕鐵暫停所有露天路段服務 港鐵巴士暫停
由於天文台已改發十號颶風信號，基於安全考慮，港鐵已暫停所有露天路段的港鐵列車和輕鐵服務。地底路段則維持有限度服務直至晚上收車。風暴期間，因應惡劣天氣的實際情况和安全考慮，港鐵服務可能需要作進一步調整。
港鐵巴士及機場快綫市區預辦登機服務仍然暫停。高速鐵路(香港段)方面，現時至明日（2日）全日開往香港的高鐵服務全面暫停，期間所有以香港西九龍站為出發或終點站的跨境列車班次全面取消。
現時港鐵列車服務班次如下：
- 荃灣綫（荔景站至中環站） 15分鐘一班
- 觀塘綫（彩虹站至黃埔站） 15分鐘一班
- 港島綫（杏花邨站至堅尼地城站） 15分鐘一班
- 南港島綫（海怡半島站至利東站） 15分鐘一班
- 將軍澳綫（北角站 - 寶琳站） 15分鐘一班
- 將軍澳綫（調景嶺站 - 康城站） 15分鐘一班
- 東涌綫（九龍站至香港站） 15分鐘一班
- 迪士尼綫 暫停服務
- 機場快綫 暫停服務
- 東鐵綫（紅磡站至金鐘站） 15分鐘一班
- 屯馬綫（荃灣西站-尖東站） 15分鐘一班
- 屯馬綫（何文田站-鑽石山站） 18分鐘一班
輕鐵 暫停服務
港鐵巴士 暫停服務
高速鐵路 暫停服務
而原定於今日(1日)投入服務的輕鐵早上特別路線506P綫將延於下周一(4日)投入服務。風暴期間，因應惡劣天氣的實際情况和安全考慮，港鐵服務可能需要作進一步調整。
颱風蘇拉｜九巴及龍運日間路線暫停
九巴及龍運巴士日間巴士路線已暫停服務。
由於天文台改發九號烈風或暴風風力增強信號，九巴B1、B9及龍運S1、S64、S64C、S64P和S64X線，將於18:30開出尾班車後暫停服務；其他日間巴士路線亦已暫停服務。
颱風蘇拉｜城巴：所有日間路線暫停
城巴的B3X、B7和S1號線及所有日間路線已暫停服務，通宵路線亦將維持暫停服務。顧客請留意城巴流動應用程式或Facebook專頁了解最新資訊。
颱風蘇拉｜相關航班消息
機管局表示，今日全日共460班航班取消，有數百名乘客滯留機場。
各航空公司發言人亦有交代情況，國泰航空指，暫時未有抵港/離港航班，職員會繼續留守機場，目標於明日（2日）中午時間恢復航班；香港航空指，預計9月3日時，運作將大致恢復正常，另外風暴期間全部手續費、退票等均轄免收費；香港快運航空指，料明（2日）下午2點後將陸續恢復運作，亦為乘客提供相關的的更改日期、航班、退票等服務；而大灣區航空則表示，會提供特別更改機票安排，乘客可於風暴期間原定出發日的7日內更改有關機票。
【8月31日更新】
颱風蘇拉｜國泰航空：豁免更改9月1日或2日往返香港機票手續費
國泰宣布，取消明日（1日）下午2時至周六上午10時所有進出香港航班。
乘客可於9月2日前，免付手續費更改國泰航空，原定於9月1至2日往返香港的航班，更新後的旅遊日期須為「2023年09月30日或之前」，並受航班座位供應情況而定，安排不適用於已全額或部分退款的機票。
國泰另指，若乘客的航班已被取消，或因延誤而錯過，國泰指會盡力自動重新預訂至下一個可供乘搭的航班，當獲悉新航班詳情，乘客會收到國泰發送的電郵。
颱風蘇拉｜部分渡輪現已暫停
富裕小輪表示，屯門—東涌—沙螺灣—大澳航線現已暫停；新渡輪表示，本地航線於下列航班開出後，將會暫停服務，直至另行通知。
尾班船開航時間：中環至長洲(4:15am)；長洲至中環(2:20am)；中環至梅窩(3:00am)；梅窩至中環(3:40am)。
暫停服務直至另行通知：北角-紅磡-九龍；北角-紅磡；北角-九龍城；紅磡-北角；九龍城-北角。
颱風蘇拉｜天星小輪停航
天星小輪表示，因應颱風暫停服務，直至另行通知。
颱風蘇拉｜長榮航空：將取消8班香港往返台北航班
長榮航空表示，由於颱風「蘇拉 Saola」正迫近香港，因惡劣天候狀況，將影響飛機正常起降，公司在全面考慮評估飛航安全、天氣狀況及航機適航性之因素後，將取消及調整個別往返台北的航班服務，其中將取消8班香港往返台北航班服務。
- 香港至台北取消航班：BR868/BR870/BR872/BR858
- 台北至香港取消航班：BR867/BR869/BR871/BR857
颱風蘇拉｜香港航空：將取消逾30班航班
受颱風蘇拉影響，香港航空將取消9月1日至9月2日，逾30班航班，又表示因受臨時或計劃性的航班變動影響之乘客豁免更改座位、誤機、機票換開和退票費用，此措施僅適用於所有已獲取香港航空確認機位之機票。取消班次如下圖：
颱風蘇拉｜HK Express：取消20個航班、12條航線
HK Express 宣布，隨著超強颱風「蘇拉」逐漸逼近香港，於 9月1日及2日，部分離港及抵港之航班將會取消。包括：
9月1日
- 由香港出發之受影響航班： UO110, UO112, UO116, U132, UO172, UO226, UO558, UO620, UO622, UO624, UO626, UO628, UO638, UO650, UO652, UO688, UO694, UO700, UO702, UO744, UO760, UO820, UO826
- 抵港之受影響航班 ：UO111, UO113, UO117, UO133, UO173, UO559, UO601, UO619, UO621, UO627, UO639, UO651, UO653, UO687, UO689, UO691, UO695, UO701, UO703, UO705, UO755, UO761, UO821, UO827, UO849, UO851, UO871
- 受影響之航線 ： 台北、高雄、台中、寧波、峴港、福岡、東京（羽田）、首爾（仁川）、東京（成田） 大阪（關西）、曼谷、清邁、布吉、沖繩、鹿兒島、名古屋
9月2日
- 由香港出發之受影響航班 ：UO130, UO550, UO600, UO618, UO686, UO690, UO704, UO760, UO820, UO848, UO850, UO870
- 抵港之受影響航班：UO131, UO227, UO551, UO623, UO625, UO629, UO761, UO821
- 受影響之航線 ：曼谷、河內、高雄、名古屋、寧波、沖繩、大阪（關西）、布吉、東京（成田） 、東 京（羽田）、福岡、首爾（仁川）
颱風蘇拉｜大灣區航空︰9月1及2日有多班航班要取消
受超強颱風蘇拉影響，大灣區航空宣布9月1及2日，有多班航班要取消。該公司呼籲乘 客 出 發 前 往 機 場 前 ， 請 於 香 港 國 際 機 場 網 站https://www.hongkongairport.com/tc/flights/departures/passenger.page 或本公司
網站 www.greaterbay-airlines.com 查閱最新航班狀況。
颱風蘇拉｜高鐵：周五中午後至周六全日班次全部取消
港鐵宣布受風暴影響，明日中午12時起至周六全日，往來西九龍站高鐵班次全部取消。