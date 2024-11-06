颱風銀杏｜天文台料周四晚闖港800公里　周五稍後視乎需要或掛一號波

【13:04更新】 天文台發出特別天氣提示，根據現時預測，位於呂宋以東海域的熱帶氣旋銀杏會在周四(7日)晚上至周五(8日)早上進入本港800公里範圍，並採取偏西方向移動，橫過南海北部。受東北季候風影響，銀杏進入南海後的路徑及強度存在變數。雖然銀杏的環流較為細小，但在東北季候風及銀杏的共同影響下，周末期間華南沿岸海域及高地風勢頗大。天文台指，會視乎銀杏與珠江口的距離、其強度轉變、以及本地的風力變化，評估是否需要在周五稍後至周六初時發出一號戒備信號。

【08:04更新】天文台表示，在上午5時，颱風「銀杏」集結在馬尼拉之東北約580公里，預料向西北偏西移動，時速約12公里，移向呂宋海峽一帶並逐漸增強。預料季候風會在下周初持續影響華南。而熱帶氣旋銀杏會在今明兩日逐漸增強並移向呂宋海峽一帶，隨後較大機會轉向偏西方向移動並進入南海中北部，預料屆時受乾燥的東北季候風影響，銀杏會有所減弱。但在東北季候風及銀杏的共同影響下，週末期間至下周初華南沿岸海域風勢頗大。

天文台表示，東北季候風正影響廣東沿岸。本港地區今日天氣預測初時大致多雲，日間漸轉天晴及乾燥，最高氣溫約28度。吹和緩至清勁東至東北風，稍後離岸間中吹強風。