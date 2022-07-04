颱風降確診數 爆疫「為食火鍋」通風達標

本港昨增1,828宗新冠肺炎確診，觀塘萬泰利廣場為食火鍋懷疑Omicron BA.4或5群組多3名食客確診，累計8枱共14名食客染疫，食環署確認食肆通風和換氣量符合標準，衛生防護中心認為爆發或因「是次涉及病毒株BA.4或BA.5」。
為食火鍋10個環境樣本全部呈陰性，群組其中一名32歲男患者，3月初曾快速測試陽性，近日再度快測陽性，當局會採集核酸樣本及分析他是否「二次感染」。就食肆做好通風系統後仍爆疫，衛生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮料，與涉及傳播力更強的BA.4或5有關。
當局錄得多28宗懷疑BA.4或5個案，包括兩名機場禁區地勤，他們會登上飛機和接觸空中服務員，疑與輸入個案相關。元朗趙聿修紀念中學5A班兩名學生疑染BA.4或5，當局已建議班別停課。中心另錄得23宗新增懷疑BA.2.12.1個案。
何俊賢確診 曾與習近平合照
此外，繼全國人大常委譚耀宗後，同樣獲邀出席七一慶回歸活動的立法會議員何俊賢亦確診，他上月30日曾站在國家主席習近平後方合照。歐家榮不評論個別個案，僅說一般而言曾面對面除口罩接觸的人，才會列作密切接觸者。
確診數字昨稍為回落，歐家榮指颱風令檢測量減少，料個案會在隨後一、兩日的數字反映。過去兩日有5間院舍共5名院友及2名員工確診，青山醫院法醫精神科男病房昨多一名病人服務助理確診，累計3名助理及1名病人確診。