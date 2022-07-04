颱風降確診數 爆疫「為食火鍋」通風達標

為食火鍋通風系統和每小時換氣量達標。(陳奕釗攝)

本港昨增1,828宗新冠肺炎確診，觀塘萬泰利廣場為食火鍋懷疑Omicron BA.4或5群組多3名食客確診，累計8枱共14名食客染疫，食環署確認食肆通風和換氣量符合標準，衛生防護中心認為爆發或因「是次涉及病毒株BA.4或BA.5」。

為食火鍋10個環境樣本全部呈陰性，群組其中一名32歲男患者，3月初曾快速測試陽性，近日再度快測陽性，當局會採集核酸樣本及分析他是否「二次感染」。就食肆做好通風系統後仍爆疫，衛生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮料，與涉及傳播力更強的BA.4或5有關。

當局錄得多28宗懷疑BA.4或5個案，包括兩名機場禁區地勤，他們會登上飛機和接觸空中服務員，疑與輸入個案相關。元朗趙聿修紀念中學5A班兩名學生疑染BA.4或5，當局已建議班別停課。中心另錄得23宗新增懷疑BA.2.12.1個案。

