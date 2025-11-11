颱風鳳凰︱一號風球取消　天文台改發強烈季候風信號

天文台表示，一號戒備信號會在今日（11日）日間維持。過去數小時，鳳凰繼續採取偏北方向移動，靠近廣東沿岸，預料周二本港離岸間中吹偏北強風，高地達烈風程度，但受地形屏蔽影響，普遍地區持續吹強風的機會較低。
【21:40更新】天文台取消一號風球。
【20:45更新】天文台表示，鳳凰在東北季候風影響下繼續減弱，並會逐漸遠離本港。會在未來一兩小時取消所有熱帶氣旋警告信號，並隨即發出強烈季候風信號。受季候風影響，本港部分地區仍然間中吹強風，高地達烈風程度。
預料鳳凰會在今日（11日）稍後至晚間最接近本港，於香港以東400公里以外掠過，隨後移向台灣一帶，逐漸遠離本港並減弱。除非鳳凰採取較為接近廣東沿岸的路徑，否則改發三號強風信號的機會較低。隨著鳳凰遠離，本地天氣會繼而受東北季候風主導。天文台屆時會視乎本地風力變化，考慮以強烈季候風信號取代一號戒備信號，或取消所有熱帶氣旋警告信號。
本港地區今日（11日）天氣預測大致多雲，日間部分時間天色明朗，最高氣溫約25度，今晚有一兩陣微雨。吹和緩至清勁北風，離岸間中吹強風，高地達烈風程度。海有湧浪。展望明日風勢頗大，海有湧浪。星期四早上氣溫下降至20度左右。本週後期部分時間有陽光。