颱風鳳凰︱一號風球取消　天文台改發強烈季候風信號

天文台表示，一號戒備信號會在今日（11日）日間維持。過去數小時，鳳凰繼續採取偏北方向移動，靠近廣東沿岸，預料周二本港離岸間中吹偏北強風，高地達烈風程度，但受地形屏蔽影響，普遍地區持續吹強風的機會較低。

【21:40更新】天文台取消一號風球。

【20:45更新】天文台表示，鳳凰在東北季候風影響下繼續減弱，並會逐漸遠離本港。會在未來一兩小時取消所有熱帶氣旋警告信號，並隨即發出強烈季候風信號。受季候風影響，本港部分地區仍然間中吹強風，高地達烈風程度。