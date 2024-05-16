颱風｜九號風球港鐵露天段或駛至原定終點站　政府或檢控「追風」行為

政務司司長陳國基今午(16日)在極端天氣跨部門記者會上表示，留意到以往有市民在颱風情況下追風逐浪，「希望市民明白性命攸關，絕對唔應該咁做法，亦唔應該以身犯險。」他強調，對於不聽勸的市民，會果斷進行執法，若有足夠證據會提出檢控，目的是收到阻嚇作用。 陳國基指出，9號風球或以上港鐵露天段將維持停駛安排，但已有改善安排，會因應情景在安全情況下，行駛至原定終點站、駛至較大空間處理滯留乘客或連接鄰近商場的車站，好讓乘客安全下車暫避，以照顧乘客需要。

陳國基續指，機管局已設立相關機制，颱風來臨時會按照天文台預測及實際天氣情況等，考慮在安全情況下重新安排航班，例如是否仍能飛抵香港等，並會確保客運大樓內旅客人流得到有效處理。 今年內試行用人工智能辨識水浸情況 發展局長甯漢豪則表示，渠務署正進行11項大型雨水排放系統的改善工程，本月稍後會向立法會申請7項工程的撥款，當中包括黃大仙和港島東區的工程；而監測洪水風險的遠程防洪裝置，亦會由現時的300個增至320個。 甯漢豪提及，今年內會於元朗及尖沙咀試行人工智能分析街道影像，辨識水浸情況。她又指，渠務署應變小隊，由去年的144隊增至約160隊，應急運作基地亦由13個增至超過30個，期望能在最短時間將人員調動作出部署及應對抗洪。

甯指目前已辨識約500個鄰近通道的斜坡，目前已完成過半巡查，當中發現約5%有需要簡單維修，預料可在本月底完成。 為應對在極端天氣下的樹木風險，甯續指，發展局已根據指引為約100萬棵處於人流和車流較高地區的樹木，進行風險評估，目前進度良好，預計可在風季前完成評估和跟進。 考慮在安全情況下重新安排來往香港航班 運輸及物流局局長林世雄則指，今年7月路政署將會在16條行人隧道完成安裝水浸警告系統，並會於轄下道路設施水浸風險完成研究及改善設施，料今年第3季內展開，明年初分階段完成。

至於在機場方面，林世雄補充，機管局已有機制應對極端天氣情況，務求對機場影響減至最低。同時，機管局及民航處會考慮在安全情況下重新安排來往香港航班。他又指出，屆時會確保可有效處理客運大樓內旅客人流，機管局亦適時會向旅客公布最新天氣及路面交通情況，協助疏導人流。 環境及生態局局長謝展寰表示，天文台會盡早發放天氣訊息，惟現今科技預測所限，提前預告的時間愈長，準確度會較低，如天文台雷達圖可在10分鐘內會有所變化，準確度會較低，但為及公眾安全，會提早進行預報。