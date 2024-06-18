飛美國貨機故障折返 滯留北跑道 機場受阻8小時 延誤450航班

亞特拉斯航空一架由香港擬飛往美國阿拉斯加貨機昨清晨起飛後近兩小時，疑機上系統出現故障須緊急折返，惟降落時爆胎，滯留在跑道8小時，等候卸貨再拖走，期間機場只能單跑道運作，致其他航班受阻。機管局表示，受影響跑道於昨午3時45分重開，期間約450班航班延誤。運輸及物流局和機管局表示十分關注事件。機管局指，按程序要求有關航空公司將向機管局及民航處提交報告。 涉事貨機航班5Y4304，屬波音747機型，昨清晨4時10分由機場南跑道起飛前往美國阿拉斯加。機管局其後收到報告指，南跑道上偵測到有疑似輪胎碎片。局方安排人員作緊急清理，南跑道關閉至上午約6時20分完成清理工作，期間航班改由北跑道升降。

至昨早約6時，機管局收到控制塔通知，該架貨機要求緊急折返。至上午7時12分，由北跑道降落時輪胎爆裂，停留於北跑道最西端。當時機上有5名機組人員，無人受傷。而機場各相關單位隨即派員緊急處理，包括卸貨及更換輪胎，之後再由工程車拖走。該局指，由於貨機的油壓系統故障，故在跑道上緊急處理的時間比預期長，北跑道於下午3時45分重開。 受事件影響期間，機場只靠南跑道升降，由早上7時至下午3時，機場共處理315班客運航班，當中186班航班延誤；至晚上累計約450班航班延誤。北跑道封閉期間，機場離境大堂不時有廣播指有航班受事件影響延誤，提醒旅客留意航空公司最新消息。有旅客批評機管局和航空公司資訊發放不足，有擬飛往台灣旅客指，航空公司職員只著一、兩小時後再查詢新安排，「話架機，可能延誤或取消，我嗰刻有點無所適從。」