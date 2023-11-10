食安中心抽查酥皮蛋撻酸菜魚湯底等 6樣本反式脂肪超標 一半涉下月被禁「部分氫化油」成分

人體若攝入過多反式脂肪酸將增加患上心臟病風險，政府下月1日起禁止在本地食品供應當中，使用工業生產反式脂肪酸的主要來源「部分氫化油」。食物安全中心抽查市面近150個食物樣本，發現有6個反式脂肪含量超出世衛指引，包括酥皮蛋撻、酸菜魚湯底調料和響鈴卷等，調查後相信其中一半因使用「部分氫化油」作配料所致。中心指，最新研究發現僅4%樣本超標，較2019年同類調查的25%減少，又建議業界下月可改用較健康的替代品。

食安中心分析市面149款預先及非預先包裝食品，包括人造牛油、餅乾、麵包、蛋卷、牛角包、薯條、炸豆腐等，發現有6個樣本每100克總脂肪含有超過2克工業生產反式脂肪酸，包括即食的酥皮蛋撻、油條、兩個酥皮湯的酥皮，以及非即食的響鈴卷和酸菜魚湯底調料，佔總數4%。在6個樣本當中，3個被指含有即將禁用的「部分氫化油」，包括超標0.2克的酥皮蛋撻，以及兩個分別超標4.5克及4.7克的酥皮湯酥皮。其餘3個超標樣本則不涉「部分氫化油」，包括即食油條、預先包裝響鈴卷和酸菜魚湯底調料，中心相信介乎0.2克至1.1克的超標結果，或源於精煉油或經翻熱的油。

