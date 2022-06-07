食安中心提醒處理食物注意手部衛生

食物環境衞生署食物安全中心今日(7日)啓動食物安全日2022全年活動，提醒食物業界及大眾，良好手部衞生是減低病毒在食物鏈傳播的不二法門。食安中心發言人表示，食物從業員在確保食物安全上扮演重要角色，保持手部衞生是保障食物安全的關鍵。正確洗手可去除大腸桿菌、沙門氏菌、金黃葡萄球菌以及具抗菌素耐藥性的細菌，並避免將有害細菌傳到食物；提醒食物從業員及市民，處理食物前及使用手套前後的正確手部衞生步驟包括以流動清水弄濕雙手，塗上梘液後徹底搓手20秒，然後以流動清水沖洗並用乾淨抹用紙抹乾雙手。

食安中心已更新《給食物處理人員的手部衞生指引》，並開展連串以「廚世界 徹底洗手吧！」為主題的社交媒體活動，強調處理食物時洗手以及正確使用即棄手套的重要性；重申不應以佩戴手套取代充分洗手，並應注重適時和妥當的洗手習慣，處理食物時留意「食物安全五要點」，即精明選擇(選擇安全的原材料)、保持清潔(保持雙手及用具清潔)、生熟分開(分開生熟食物)、煮熟食物(徹底煮熟食物)及安全溫度(把食物存放於安全溫度)

聯合國大會2018年通過決議把6月7日定為「世界食品安全日」，響應今年「世界食品安全日」，食安中心以手部衞生為食物安全日2022的主題。食物安全專員黃宏表示，正確手部衞生對保障食物安全非常有效。中心今年很高興與地區康健中心合作開展活動，希望更有效提高市民對手部衞生及食物安全的認識。地區康健中心總監胡仰基說，地區康健中心將聯同食安中心，透過健康講座和訓練活動，以及於全港各地區康健中心播放教育影片，加強大眾有關處理食物時注意手部衞生的意識及概念