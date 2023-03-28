食安中心籲停食一批德國冷藏乳豬火腿 疑受李斯特菌污染

食物安全中心今日（28日）呼籲市民不要食用一批德國預先包裝冷藏乳豬火腿，指有關產品可能受致病菌李斯特菌污染。業界如持有受影響批次產品，應立即停止使用或出售。

食安中心發言人指，中心透過恆常食物監測計劃，從佐敦一個零售點抽取上述預先包裝冷藏乳豬火腿樣本進行檢測。結果顯示樣本每克含120個李斯特菌。根據《食品微生物含量指引》，有關即食食品每克含超過100個李斯特菌即屬不滿意。

發言人表示，中心已知會涉事商戶有關檢測結果及已即時派員到有關食物製造廠跟進調查，並指令其將受影響批次產品停售及下架。有關包裝商已按中心指示對受影響批次產品進行回收，市民可於辦公時間致電其熱線3643 0174，查詢有關產品回收事宜。

為審慎起見，中心亦已指令有關包裝商停止即食食品生產線的運作，以進行徹底清洗消毒。中心亦已抽取食物和環境樣本作檢測，以及向有關食物製造廠負責人及員工提供衞生教育。

李斯特菌可在一般烹煮溫度下輕易消滅，但能在冷藏低溫下生存和繁殖。大部分身體健康的人士在感染這種細菌後不會出現病徵或只出現輕微病徵如發燒、肌肉疼痛、頭痛、噁心、嘔吐及腹瀉等。但對初生嬰兒、長者和免疫力較低的人士，則可能出現嚴重的併發症如敗血症及腦膜炎，甚至死亡。孕婦感染李斯特菌一般症狀輕微，但可導致胎兒流產、夭折、早產，或引致新生嬰兒患上嚴重的感染。

中心發言人建議，為減低感染李斯特菌病的風險，高危人士如孕婦應盡量進食剛煮好的熱食，徹底翻熱冷凍食物，並避免進食或在進食前徹底煮熟高風險食物（即食食物例如凍食肉類、冷燻的海產、軟芝士、沙律等），即使有關食物只屬於一道菜色的一部分。

發言人呼籲市民如購入受影響產品，應停止食用。業界如持有有關產品，亦應立即停止使用或出售。中心會就事件通知業界，並會繼續跟進事件和採取適當行動。調查仍然繼續。

產品資料如下：

產品名稱：German Suckling Pig Cured Ham Cooked (Sliced)

品牌：BECK

來源地：德國

包裝商：Galleon International Limited

淨重：180克

此日期前最佳：2024年5月1日