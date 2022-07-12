食安中心調查中式點心鈉含量　兩人食一碟燒賣及鮮蝦春卷佔日攝取上限逾三成

食物安全中心測試市面上中式點心、非預先包裝食物及醬料樣本的鈉含量，顯示所有樣本的平均鈉含量為330毫克，較過往的研究同類研究比較有所減少，而各款點心之中，鈉含量最高的是蝦肉燒賣，其次是鮮蝦春卷和牛肉球。食安中心推算，若兩人到酒樓進食一碟蝦肉燒賣及一碟鮮蝦春卷，每人鈉攝入量會佔世衛建議每日攝取上限，即2,000毫克鈉的32%。

點心 配 醬汁進食 鈉攝取量恐逾兩倍

研究亦顯示，部分款式的點心或會配上醬汁，醬汁可由食肆加在點心之上，或由顧客自行添加，進食點心時佐以醬汁，鈉攝取量可上升超過兩倍，顯示加上醬汁的點心鈉含量會進一步增加，又說不同中式食肆和點心店出售的同款點心(如淨腸粉、蒸粉果、蒸菜肉包等)鈉含量差別頗大，反映業界可參考同業做法，降低該些點心的鈉含量，呼籲業界互相參考。

至於平均鈉含量最低的點心是淨腸粉(每100克含66毫克鈉)，其次是牛肉腸粉(每100克含160毫克鈉)和叉燒腸粉(每100克含180毫克鈉)。

食安中心補充，鈉是維持人體機能正常運作的必要元素，惟進食過多鈉可能會增加患上高血壓的風險，若不及早診治高血壓，更可引致心臟病、中風和腎衰竭等疾病，呼籲市民和業界留意，以免公眾攝入過量的鈉：