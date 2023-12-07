食安中心調查盆菜微生物含量　30個樣本全部通過檢測

食物安全中心今日公布有關盆菜微生物含量的時令食品調查，從不同零售商，包括網上零售商抽取了30個盆菜樣本，檢測較常引致食物中毒的致病菌含量，包括蠟樣芽孢桿菌、產氣莢膜梭狀芽孢桿菌、沙門氏菌、凝固酶陽性葡萄球菌及副溶血性弧菌，30個樣本全部通過檢測。

中心發言人說，盆菜在冬季聚會中特別受歡迎，而過往曾發生與盆菜有關的細菌性食物中毒。雖然是次調查結果全部滿意，但提醒市民在選購及進食盆菜時仍需小心。消費者應向持牌及可靠的商鋪訂購盆菜，進食前應把盆菜徹底翻熱並盡快食用，或把盆菜保持於攝氏60度以上，避免把盆菜放在室溫下過久，以減低細菌繁殖的風險。如食物有異味或異樣，便不應進食。