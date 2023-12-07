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2023-12-07 15:25:49

食安中心調查盆菜微生物含量　30個樣本全部通過檢測

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食安中心調查盆菜微生物含量　30個樣本全部通過檢測

食安中心調查盆菜微生物含量　30個樣本全部通過檢測

食物安全中心今日公布有關盆菜微生物含量的時令食品調查，從不同零售商，包括網上零售商抽取了30個盆菜樣本，檢測較常引致食物中毒的致病菌含量，包括蠟樣芽孢桿菌、產氣莢膜梭狀芽孢桿菌、沙門氏菌、凝固酶陽性葡萄球菌及副溶血性弧菌，30個樣本全部通過檢測。

中心發言人說，盆菜在冬季聚會中特別受歡迎，而過往曾發生與盆菜有關的細菌性食物中毒。雖然是次調查結果全部滿意，但提醒市民在選購及進食盆菜時仍需小心。消費者應向持牌及可靠的商鋪訂購盆菜，進食前應把盆菜徹底翻熱並盡快食用，或把盆菜保持於攝氏60度以上，避免把盆菜放在室溫下過久，以減低細菌繁殖的風險。如食物有異味或異樣，便不應進食。

食物營養｜少食加工食物等4款食物，減腎病機會（am730製圖） 食物營養｜少食加工食物等4款食物，減腎病機會（am730製圖） 食物營養｜少食加工食物等4款食物，減腎病機會（am730製圖） 食物營養｜少食加工食物等4款食物，減腎病機會（am730製圖）

提醒業界注意食物溫度

發言人亦提醒業界應預先作周詳計劃，確保有足夠人手、空間及設備製作盆菜，避免接受過量訂單。有條理的工作程序有助預防交叉污染，故在製作盆菜前，應訓練臨時員工，確保他們熟悉工作環境，並遵守安全烹製食物的守則。收貨時應檢查食材的質量，並確保冷凍及冷藏食品送來時的溫度合適。另外，應避免過早配製食材，並注意貯放、運送和處理食物的溫度，以減低食物中毒的風險。

發言人說所有食材均需貯放於安全溫度，易變壞的食品應存放在攝氏4度或以下。若要冷卻已煮熟的食物，應盡量縮短所需時間。運送熱盆菜時，應把溫度保持在攝氏60度以上，而冷凍的盆菜則應保持在攝氏4度或以下。在食用盆菜前，要徹底翻熱至中心溫度達攝氏75度或以上或完全煮沸。分量較大的盆菜需要較長的時間翻熱，才可令食物熱透。發言人補充業界應向消費者提供有關正確貯存及翻熱盆菜的方法，例如在盆菜包裝外加上提示標籤，以進一步減低因不當處理盆菜而引致食物中毒的風險。

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