食安中心過去一周發現68人非法攜受規管食物到港

食環署食安中心表示，過去一星期共發現68宗入境人士懷疑非法攜帶受規管食物到港的個案，他們均未能提供相關食物的衞生證明書。當中3宗個案由檢疫偵緝犬偵察，經執法人員調查後，發現兩名入境人士的隨身行李載有生肉，其中一人的生肉以真空包裝，而餘下的一名入境人士的隨身行李則載有生蛋。如有足夠證據，中心會向涉案人士提出檢控，調查仍然繼續。

中心表示，為打擊入境人士非法攜帶生肉、家禽及蛋類等受規管食物到港，中心持續加強堵截和採取執法行動，安排檢疫偵緝犬於各陸路邊境管制站協助執法人員執勤，保障公眾衞生。中心會繼續與其他執法部門包括香港海關保持緊密聯繫和交換情報，在各個邊境管制站加強執法行動。截至昨日，中心今年就入境人士非法攜帶受規管食物到港共提出超過1,400宗檢控，較去年同期上升近一倍。

根據《進出口條例》（第60章），每批次的進口肉類及家禽須向食環署申請進口許可證。此外，根據《進口野味、肉類、家禽及蛋類規例》（第132AK章），每批次的進口野味、肉類、家禽及蛋類，必須附有由來源地有關當局簽發的衞生證明書及／或食環署的進口准許，違例者一經定罪，最高可被罰款五萬元及監禁6個月。