食安中心｜11個鮮肉樣本驗出防腐劑　建議勿購買或進食顏色異常鮮紅肉類

食環署食物安全中心今日（14日）公布肉類添加二氧化硫專項食品調查結果，發現在550個肉類樣本中，11個鮮肉樣本驗出不可在新鮮肉類中使用的防腐劑二氧化硫，其餘樣本全部通過檢測，整體合格率為98%。

調查發現部分肉食樣本含防腐劑

中心發言人表示，鑑於以往曾在新鮮肉類樣本中檢出防腐劑二氧化硫，故近年食安中心一直定期進行調查，評估市場上肉類添加化學物的情況。中心從不同店鋪購入牛肉、豬肉及羊肉樣本作化驗，包括新鮮糧食店、超級市場、街市肉檔及網上零售商。

中心指，二氧化硫是防腐劑，可用於乾果、醃菜和經加工處理的肉製品如香腸及漢堡扒等不同種類的食物，而根據《食物內防腐劑規例》（第132BD章），二氧化硫不得用於新鮮或冰鮮肉類，但過往曾有個別販商為使肉類的色澤更鮮明，違法在肉類中添加二氧化硫。

根據上述規例，在新鮮及冰鮮肉類中添加二氧化硫屬違法，最高可判罰款五萬元及監禁六個月。

中心：切勿購買或進食顏色異常鮮紅的肉類

中心續指，由於二氧化硫可溶於水中，故清洗和烹煮可除去食物中大部分二氧化硫，但對其有過敏反應的人士，在食用後可能會出現氣喘、頭痛或噁心等徵狀。發言人提醒，業界必須遵守法例規定，不可售賣摻雜了二氧化硫的新鮮及冰鮮肉類，而市民則應光顧可靠的商戶，切勿購買或進食顏色異常鮮紅的肉類。