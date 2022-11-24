食安中心：315個火鍋食物樣本全部通過檢測

香港市民喜歡吃火鍋。食環署食物安全中心(中心)今日(24日)公布最近完成一項普及食品的專題調查，評估火鍋食物的食用安全，315個火鍋食物樣本全部通過檢測。

今次中心的調查是從食肆、新鮮糧食店、超級市場、雜貨店、街市及零售商(包括網上零售商)抽取不同種類的火鍋食物樣本，其中有牛丸、豬肉丸等肉類及其製品；魚蛋、蝦丸、墨魚丸等水產及其製品；豆製品、果汁和醬料等，並進行化學和微生物測試。中心在化學測試包括染色料、防腐劑及金屬雜質，而即食食品的微生物測試包括蠟樣芽孢桿菌、沙門氏菌及凝固酶陽性葡萄球菌等，結果315個火鍋食物樣本全部通過檢測。

食安中心教「食火 鍋指引」

中心提醒公眾，食物安全是社會各階層的共同責任，並建議食物從業人員和消費者在處理食物時應奉行「食安五要點」，包括精明選擇、保持清潔、生熟分開、徹底煮熟及安全溫度。

中心又表示，市民食火鍋時應注意進食分量及營養均衡的原則，為減低脂肪攝入量，最好選擇清湯作湯底，因為它較骨湯、沙茶及麻辣湯底等含較少脂肪，先進食蔬菜然後才進食肉類，增加飽肚感，避免進食過量，同時應多吃膳食纖維豐富的蔬菜，少食脂肪含量較高的肥肉及動物內臟，並盡量少用醬油及調味料。如火鍋產品附有營養標籤，應留意有關營養成分的資料，選擇脂肪、鈉和糖含量較低的食物。