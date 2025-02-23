食安中心：PERRIN VERMOT法國生牛奶芝士或受產志賀毒素大腸桿菌污染

早前有醫生因產志賀毒素大腸桿菌而離世，事件令社會嘩然及感到遺憾。食物環境衞生署食物安全中心今日(23日)呼籲市民不要食用一批法國進口生牛奶芝士，因為有關產品可能受產志賀毒素大腸桿菌污染；業界如持有受影響產品，應立即停止使用或出售。

涉事產品為法國「PERRIN VERMOT」的生牛奶芝士Morbier Jean Perrin 1/4 x 2，食安中心發言人說，中心接獲歐洲聯盟委員會食品和飼料快速預警系統的通報，指上述產品可能受產志賀毒素大腸桿菌污染，正在法國及其他國家進行回收。中心得悉事件後，隨即聯絡本地進口商跟進。