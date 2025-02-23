食安中心：PERRIN VERMOT法國生牛奶芝士或受產志賀毒素大腸桿菌污染

早前有醫生因產志賀毒素大腸桿菌而離世，事件令社會嘩然及感到遺憾。食物環境衞生署食物安全中心今日(23日)呼籲市民不要食用一批法國進口生牛奶芝士，因為有關產品可能受產志賀毒素大腸桿菌污染；業界如持有受影響產品，應立即停止使用或出售。
涉事產品為法國「PERRIN VERMOT」的生牛奶芝士Morbier Jean Perrin 1/4 x 2，食安中心發言人說，中心接獲歐洲聯盟委員會食品和飼料快速預警系統的通報，指上述產品可能受產志賀毒素大腸桿菌污染，正在法國及其他國家進行回收。中心得悉事件後，隨即聯絡本地進口商跟進。
13.7公斤產品流出市面
該進口商已將受影響批次中尚未出售的產品停售及銷毀，並按中心指示展開回收。然而，初步調查發現上述進口商曾進口屬受影響批次的八塊共重約13.7公斤的產品，並分配至上述零售商出售。市民可於辦公時間致電該進口商的熱線2819 7500，查詢上述產品的回收事宜。
感染方式
發言人說提醒，產志賀毒素大腸桿菌可經由水及食物傳播而感染人體。飲用受污染的水或進食未烹煮熟透和受污染的食物可感染此菌而引起腸道傳染病，部分受感染的人可能會有腸出血及嚴重併發症如溶血尿毒症；中心會就事件通知業界，並會繼續跟進事件和採取適當行動。調查仍然繼續。