食客遺內藏10萬元現金背包失而復得 麥當勞職員拾金不昧獲致謝

荔枝角一間麥當勞發生拾金不昧事件，有食客遺下放有大約10萬元現金的背包，翌日接近午夜時份才發現，即跑回店舖找失物，當時已經關店，仍在店內的店員告訴事主發現背包後已交予長沙灣警署，最終10萬元失而復得。(Threads)

荔枝角一間麥當勞發生拾金不昧事件，有食客遺下放有大約10萬元現金的背包，翌日接近午夜時份才發現，即跑回店舖找失物，當時已經關店，仍在店內的店員告訴事主發現背包後已交予長沙灣警署，最終10萬元失而復得。事主昨晚（11日）在社交平台出帖文特地表揚店員的協助。「就係因為你哋認真對待我嘅失物，令我冇辦法唔認真做返啲嘢，去對你哋致敬。」，他其後向店員送上果籃及道謝卡以示感謝。據悉，事主當晚堂食時將背囊放在枱底，離開時忘記取走，及後由「大堂清潔姐姐」發現，將背囊交予經理處理。

該名男網民昨晚在社交平台Threads，特地感謝宇晴匯麥當勞的曾經理及店員。他於上周六（8日）晚上8時與兒子到該麥當勞吃晚餐，其後帶着心神恍惚的心情回家，「因為最近受情緒困擾，所以經常心不在焉」，直至翌日（9日）晚上11時15分才驚覺遺下背包。事主指，背包內物品不多，只有一個透明的文具袋，惟內有非常重要的物品，包括一支原子筆、一張酒店月租宣傳單張、一疊未入數的支票，以及大約10萬元現金。

送上果籃及道謝卡感謝

事主在一分鐘後即飛奔麥當勞，但當時已經關店，不過仍有店員工作。事主向店員查詢背包的去向，並表示內有許多現金。店員安慰他指前一日已報警，着事主可到長沙灣警署取回，店員並說：「我哋有嘗試聯絡你，但見唔到你個人資料，由於真係有好多好多……我哋叫咗警察過嚟登記幫你保管，你即刻過去長沙灣警署啦。」

事主道謝後立即跑到警署，最終經一小時手續後，所有物品失而復得。他其後向店員送上果籃及道謝卡以示感謝，及把道謝卡內容以電郵抄送麥當勞香港及美國的總部作表揚，「就係因為你哋認真對待我嘅失物，令我冇辦法唔認真做返啲嘢，去對你哋致敬。」，事主又表示公開事件的原因，「想更多香港人知，香港係每日都有好事發生喺大家身邊。今次之後無論係舉手之勞，定係拔刀相助，都要比依家付出更多！ 」他又表示「真係好好彩，多謝大堂清潔姐姐，佢好關鍵，致敬。」、「佢哋真係好好，好叻又有智慧，冇做多冇做少。逐張pack錢係佢哋叫警方到場處理，免不必要麻煩同誤會，要再次喺度講多句，多謝MC宇晴匯分店曾經理帶領同事處理我呢個case。」

