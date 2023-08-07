食物中毒｜林村3日2夜訓練營55人腹瀉　曾進食卡邦尼煙肉蘑菇通粉 香港青年獎勵計劃：已銷毀所有開封食物

【20:23更新】新增衞生防護中心公布個案詳情
林村賽馬會愛丁堡公爵訓練營疑爆發集體食物中毒。警方今日(7日)早上8時許接報指，香港青年獎勵計劃賽馬會愛丁堡公爵訓練營有44人昨日(6日)晚上用膳後，今晨陸續感到不適，當中包括中學生和小學生。
初步調查疑食物儲存溫度不當
衞生防護中心表示，該懷疑食物中毒個案共涉及55人，包括年齡介乎7至49歲的24男31女，他們昨日在營地食堂晚膳後，約8至16小時後出現腹痛及腹瀉等病徵。其中36名受影響人士已求醫，全部病人情況穩定，毋須入院。
中心初步調查顯示，他們均曾進食卡邦尼煙肉蘑菇通粉，個案或由產氣莢膜梭狀芽孢桿菌引致，中心正安排病人收集糞便樣本作檢測，以確定病源。中心今日亦聯同食物安全中心人員，視察該營地的食堂，初步發現導致食物中毒的原因包括食物儲存溫度不當，調查仍在進行中。
據悉昨晚曾進食卡邦尼意粉
今日日間有消息指，營友昨日晚餐為營地即煮的卡邦尼意粉，當中包括培根、奶油及意粉，當局正調查食物中毒是否由卡邦尼意粉引致。至於送院的傷者年齡介乎14歲至53歲，部分人由救護車送往博愛醫院、北區醫院，以及大埔那打素醫院治理，其餘人士乘坐旅遊巴士離開營地。
香港青年獎勵計劃：已銷毀所有已開封的食物 即時停止所有膳食服務至本月9日
香港青年獎勵計劃表示，今日(7日)凌晨收到55位營友出現身體不適的情況，包括肚瀉及嘔吐，並立即將其中36名受影響的營友分別送往大埔那打素醫院、北區醫院、威爾斯親王醫院及博愛醫院進行治療，所有營友經檢查後情況穩定並已回家休息，無需留院。
發言人表示，已積極配合食物環境衛生署、食物安全中心及衛生防護中心的調查，有關部門已在餐廳範圍採樣化驗，並安排受影響營友收集糞便樣本以作檢測，以確定病源。 為安全起見，已立即銷毀所有已開封的食物，並即時停止所有膳食服務至本月9日，同時安排外判承辦商為整個營地進行深層清潔及消毒，確保營地衛生整潔，並向受影響人士及公眾表示歉意。