食物中毒｜林村3日2夜訓練營55人腹瀉　曾進食卡邦尼煙肉蘑菇通粉 香港青年獎勵計劃：已銷毀所有開封食物

林村3日2夜訓練營疑爆集體食物中毒，44人不適晚餐曾食卡邦尼意粉。(李睿哲攝)

【20:23更新】新增衞生防護中心公布個案詳情

林村賽馬會愛丁堡公爵訓練營疑爆發集體食物中毒。警方今日(7日)早上8時許接報指，香港青年獎勵計劃賽馬會愛丁堡公爵訓練營有44人昨日(6日)晚上用膳後，今晨陸續感到不適，當中包括中學生和小學生。

初步調查疑食物儲存溫度不當

衞生防護中心表示，該懷疑食物中毒個案共涉及55人，包括年齡介乎7至49歲的24男31女，他們昨日在營地食堂晚膳後，約8至16小時後出現腹痛及腹瀉等病徵。其中36名受影響人士已求醫，全部病人情況穩定，毋須入院。

中心初步調查顯示，他們均曾進食卡邦尼煙肉蘑菇通粉，個案或由產氣莢膜梭狀芽孢桿菌引致，中心正安排病人收集糞便樣本作檢測，以確定病源。中心今日亦聯同食物安全中心人員，視察該營地的食堂，初步發現導致食物中毒的原因包括食物儲存溫度不當，調查仍在進行中。