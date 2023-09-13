食物安全中心：137 Degrees原味杏仁奶及核桃奶含防腐劑水楊酸

食環署食物安全中心今日(九月十三日)公布，一個預先包裝杏仁奶樣本和一個預先包裝核桃奶樣本檢出含有不准在食物中使用的防腐劑水楊酸；呼籲市民不要飲用受影響產品，業界如持有受影響產品，亦應立即停止使用或出售。

涉事產品為品牌「137 Degrees」的「Almond Milk Original」(1,000毫升)和同品牌的「Walnut Milk Original」(1,000毫升)。中心發言人指出，透過恆常食物監測計劃，從一間網上商店抽取上述預先包裝杏仁奶和核桃奶樣本作檢測，結果顯示兩個樣本分別含百萬分之一百四十八和百萬分之一百四十八點四的水楊酸。