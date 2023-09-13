食物安全中心：137 Degrees原味杏仁奶及核桃奶含防腐劑水楊酸

食環署食物安全中心今日(九月十三日)公布，一個預先包裝杏仁奶樣本和一個預先包裝核桃奶樣本檢出含有不准在食物中使用的防腐劑水楊酸；呼籲市民不要飲用受影響產品，業界如持有受影響產品，亦應立即停止使用或出售。
涉事產品為品牌「137 Degrees」的「Almond Milk Original」(1,000毫升)和同品牌的「Walnut Milk Original」(1,000毫升)。中心發言人指出，透過恆常食物監測計劃，從一間網上商店抽取上述預先包裝杏仁奶和核桃奶樣本作檢測，結果顯示兩個樣本分別含百萬分之一百四十八和百萬分之一百四十八點四的水楊酸。
經銷商已按指示進行回收
發言人續說，中心已知會涉事網上商店及經銷商上述違規事項，並指令其將受影響產品停售及下架；有關經銷商已按中心指示進行回收，市民可於辦公時間致電其熱線3767 9648，查詢上述產品的回收事宜。 中心會知會業界、繼續跟進事件和採取適當行動。調查仍然繼續。
水楊酸或會引致噁心、嘔吐和胃部不適
發言人提醒，水楊酸或會引致噁心、嘔吐和胃部不適；又指根據《食物內防腐劑規例》(第132BD章)，水楊酸並非可用於食物中的准許防腐劑，違例者一經定罪，最高可被判罰款五萬元及監禁六個月。