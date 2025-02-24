食環外判清潔工被指自導自演　自帶街招貼上再清理「扮工」(有片)

有市民今日(24日)在社交平台上載短片，指上周六（22日）下午約1時半，4名懷疑是食環署的外判清潔工人，在深水埗一帶工作時涉「自編自導自演」，自攜及張貼街招，拍攝留下工作證明「打卡」後，再自行清拆相關街招。《am730》正向食環署查詢事件。

「香港野豬關注組發起人」黃豪賢(Roni)在社交平台facebook上載短片，片中4名身穿食環署外判商「碧瑤清潔服務有限公司」的清潔工人，星期六下午1時許在深水埗長沙灣道與南昌街交界，涉將街招貼上路牌的柱，拍照「打卡」作紀錄之後再撕下，他稱初時以為「眼花」看錯，於是於後方跟隨拍片記錄，沒想到涉事外判清潔工明目張膽公然造假。

有外判工持𠝹刀指向事主 另有人稱「對不起」

Roni指當日發現多度造假後，上前質問涉事外判清潔工，有人以國語稱「聽不懂」，及後試圖解釋事件，期間有人稱「對不起」及與其握手；而在他無作出任何挑釁行為下，亦有外判工手持𠝹刀指向他，讓他感到有威脅。至於在片末，食環署人員建議他向「1823流動應用程式」投訴，Roni指整理完相關片段後，將會盡快向涉事部門反映事件，但強調不想針對涉事清潔工，亦不希望外界對清潔工友有偏見，指值得思考的是「點解會有咁荒謬又公然嘅事發生？」、「是單純幾個人嘅慵懶？是不可抗力的制度使然？還是，根本係新香港文化？」

