食環署公布5區「無鼠百分比」東區比率高至96%　灣仔區最低約87%

食環署完成今年上半年5個地區的鼠隻活動調查，首次以「無鼠百分比」取代「鼠患參考指數」。其中灣仔區無鼠百分比最低，為87.1%，其餘中西區、東區、旺角區和深水埗區就介乎90.3至96%。是次完成鼠隻活動調查的5區中，「無鼠百分比」比率依次為東區，達96%；中西區達95.3%；旺角區為94%；深水埗區錄90.3%；以及灣仔區的87.1%。至於今年上半年的其餘分區的鼠隻活動仍待調查，經整理及分析數據後，會陸續在今年第二季及第三季公布結果。

今年起全面使用熱能探測攝錄機及AI技術調查

署方表示，由今年起會開始全面使用熱能探測攝錄機配以人工智能技術進行鼠隻活動調查，相比以蕃薯作誘餌的傳統調查方法，新技術的靈敏度及精準度較高，調查覆蓋的範圍較廣，而受環境因素影響的風險亦較低，因此更能有效反映分區的鼠患分布情況及嚴重程度。