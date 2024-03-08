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2024-03-08 04:31:56
日報

食環署巡查持牌泳池工作粗疏 申訴專員促加強員工培訓

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食環署泳池

申請專員指，食環署職員巡查泳池工作籠統。(林靄怡攝)

現時有不少屋苑附設私人泳池，食環署須定期巡查以確保各方面均符合安全標準。申訴專員日前就食環署對持牌私營泳池的監管工作展開調查，發現食環署職員巡查泳池工作籠統，在保存巡查記錄、意外通報機制方面均不理想。公署建議，食環署應為職員制定工作守則，包括記錄泳池開放的詳情以便有效規劃巡查，以便日後順利進行突擊巡查。

現時全港共有約1,400個持牌泳池，食環署的衛生督察會在每年4至10月，每月應例行突擊巡查泳池最少一次。但公署調查發現，食環署職員突擊巡查時如遇到泳池關閉，仍會視為已遵從巡查標準；食環署亦無制定遇上泳池關閉時的處理方法，致難以確保成功巡查泳池的次數符合目標；其中有職員例行巡查同一泳池，卻連續5個月遇上泳池關閉，至第六個月才成功入內巡查。

公署發現食環署由2017至2023年，每年平均接獲98宗持牌泳池投訴，當中只有1.2宗成立；相信違規數字低可能是泳池表現合格，或巡查質素欠佳。調查發現，食環署人員巡查粗疏，即使找到違規也照在表格上填滿意；而表格上部分檢查項目甚為籠統又欠缺說明，同一項目可具有多重意思，甚至有紙本紀錄遺失。

申訴專員趙慧賢表示，食環署在泳池監管工作上應更嚴謹，同時應着力於員工培訓和要求。她建議，協助衞生督察盡快熟習修訂後的視察表格，並繼續按需要檢討視察表格上其他檢查項目；研究使用智能電話，記錄持牌泳池的巡查，以改善紀錄保存。

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食環署回應調查表示，接納報告提出的全部建議，並已積極逐步落實。署方不時檢討監管的流程和指引，公署的調查報告有助署方進一步完善工作。

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