食環署招聘「通水」7首席小販管理主任串謀公職人員行為不當罪成

廉政公署早前落案起訴8名食物環境衞生署首席小販管理主任，串謀公職人員行為不當，在助理小販管理主任招聘工作中，未有遵從公務員聘任政策而優待某些應徵者。其中7名被告(李達釗、戴焯輝、易錦添、麥偉忠、鄧永平、黃偉雄及陳江松，年齡介乎61歲至67歲)經審訊後今日在區域法院被裁定一項串謀犯藉公職作出不當行為罪名成立，同案另一被告(羅世華，63歲)則於較早前承認控罪。暫委法官香淑嫻將案件押後至下月16日求情，批准各人保釋。

下月16日求情 批准各人保釋

案情透露，食環署2019年舉行「2019年助理小販管理主任招聘」，接獲逾5000份求職申請。當中約2100名應徵者獲安排參加遴選面試。除陳江松外，本案7名被告均為該項招聘的遴選委員會成員，負責不同時段遴選面試。

廉署接獲貪污投訴遂展開調查，獲食環署提供全面協助。調查發現有應徵者或其親友案發期間曾私下把面試時間轉發予食環署人員，包括本案8名被告。

遴選面試編製「自己人」名單 分數相信獲上調

案情透露，各被告將他們收到的應徵者面試時間轉發予羅世華，由他擔當「統籌人」以編製及更新附有面試時間的「自己人」名單，並在各被告間互相傳閱，以便出任遴選委員會成員的被告，在遴選面試中優待名單上的應徵者。



廉署調查顯示，出席遴選面試的應徵者逾950名，當中36人被列入傳閱名單中，部分應徵者的遴選面試分數相信因而獲上調。食環署已將涉案遴選面試的結果作廢，並安排應徵者參加另一輪遴選面試。廉署已檢視食環署相關工作程序，並提出防貪建議，以杜絕不當行為。