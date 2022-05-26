食環署鼠患數據滯後 有毒藥餌無開封 承辦商：老鼠會自行扯開

申訴專員公署主動調查食環署滅鼠情況，調查報告發現，公署人員實地視察時發現食環署於調查鼠患情況時，同時在監察地點範圍滅鼠，影響鼠患指數的調查結果。公署亦發現有食環署前線人員設置鼠餌時，沒有於鼠餌包裝袋打孔以散發香味，建議食環署檢視相關工作指引，並作突擊抽查，確保調查人員所採取的步驟恰當穩妥。

公署調查報告亦引述承辦商人員解釋，稱老鼠會自行扯開包装袋進食鼠餌。公署認為情況顯示人員對正確使用有毒鼠餌的理解嚴重不足，直接影響施放鼠餌的成效。公署亦稱食環署自前年起，已陸續規定防治蟲鼠服務承辦商必須在施放有毒鼠餌的包裝袋上打孔。

申訴專員：食環執法應「加把勁」

另外，公署認為老鼠繁殖力強，食環署每半年調查一次鼠患指數，容易出現數據滯後，建議食環署考慮增加調查頻率，並探討透過改良調查方法以減低指數局限性，例如考慮邀請本地大學及相關學術機構合作，了解能否制訂包括不同考量因素的「綜合鼠患指數」。

申訴專員趙慧賢亦認為，食環署巡查攤檔時單憑口頭警告並不足夠，現行條例亦訂明若食環街市檔主在半年內3度收到警告信，署方就有權中止攤檔的租約，但公署未見食環署有引用相關法例，稱檔主當然有責任保持攤檔清潔，食環署同時應在執法上「加把勁」。