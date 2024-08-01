食環署：上半年全港「無鼠百分比」達95.1% 明年擴大調查範圍

食環署完成今年上半年的鼠隻活動調查，指今年上半港整體「無鼠百分比」為95.1%，當中以西貢區最少老鼠排第一，「無鼠百分比」達99.4%，排第二是南區，達98.7%；至於表現最差的是灣仔區，僅87.1%。食環署表示，鼠隻活動調查可為食環署提供有用的鼠患資訊和數據，以便有效分配資源；並正與房屋署和康文署商討，在明年擴大鼠隻活動調查範圍至公共租住屋邨、公園和康樂設施等。
鼠隻活動調查每半年一次在全港19個食環署分區進行。考慮到老鼠的生活習性，調查進行時，老鼠的活動情況會透過連續3日於晚上7時至翌日早上7時期間每兩分鐘拍攝一次的熱能影像反映。2024年的調查範圍涵蓋食環署提供防治蟲鼠服務的公眾地方。
食環署因應鼠患投訴的分布情況和恆常收集有關防鼠滅鼠的數據，制訂了容易出現鼠患風險的公眾地點的抽樣框，每次調查抽選共約2,000個鼠患風險地點安裝熱能探測攝錄機拍攝鼠患情況。
斷絕老鼠食物來源
署方發言人指，鼠隻活動調查可為食環署提供有用的鼠患資訊和數據，以便有效分配資源。食環署會因應各調查地點的數據，採取針對性的防治鼠患措施和跟進行動。食環署呼籲市民應持續保持環境衞生，並消除老鼠在「食」、「住」、「行」三方面的基本生存條件，即斷絕老鼠食物來源、清除老鼠藏匿點和堵塞老鼠通道。