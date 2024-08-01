食環署：上半年全港「無鼠百分比」達95.1% 明年擴大調查範圍

食環署完成今年上半年的鼠隻活動調查，指今年上半港整體「無鼠百分比」為95.1%，當中以西貢區最少老鼠排第一，「無鼠百分比」達99.4%，排第二是南區，達98.7%；至於表現最差的是灣仔區，僅87.1%。食環署表示，鼠隻活動調查可為食環署提供有用的鼠患資訊和數據，以便有效分配資源；並正與房屋署和康文署商討，在明年擴大鼠隻活動調查範圍至公共租住屋邨、公園和康樂設施等。

鼠隻活動調查每半年一次在全港19個食環署分區進行。考慮到老鼠的生活習性，調查進行時，老鼠的活動情況會透過連續3日於晚上7時至翌日早上7時期間每兩分鐘拍攝一次的熱能影像反映。2024年的調查範圍涵蓋食環署提供防治蟲鼠服務的公眾地方。