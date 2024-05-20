食環署「晴天」行動打擊冷氣機滴水 發182張告票

食環署連日來在多區展開代號「晴天」的先導執法行動，鎖定出現冷氣機滴水大廈加強巡查，合共視察區內共64座私人樓宇和屋苑，並發出逾180張「妨擾事故通知」。食環署又向住戶派發宣傳單張，提醒他們主動採取措施，預防冷氣機滴水的情況發生。

食環署於本月3日至16日期間在東區、中西區、油尖區、深水埗、荃灣和元朗區進行了多次大型行動，視察區內共64座私人樓宇和屋苑，向冷氣機滴水造成環境衞生滋擾的處所業主或住戶發出共182張「妨擾事故通知」，着令他們在指定限期內減除妨擾事故。行動中，食環署人員亦向139個單位的住戶派發宣傳單張，以及提醒他們主動採取措施，預防冷氣機滴水的情況發生。

食環署表示，「晴天」行動採用了新的執法模式，由食環署根據過往經驗和紀錄，識別出區內常出現冷氣機滴水的大廈，主動加強巡查，鎖定目標後對同一棟建築物內多個出現冷氣機滴水的單位同步採取執法行動，以提高成效和減低對市民造成的滋擾。食環署首先於上月26日至本月2日在全港各區進行宣傳教育活動，包括與物業管理公司和地區人士派發宣傳單張、展示宣傳海報和橫額等，提醒公眾妥善處理冷氣機滴水問題，切勿對他人造成妨擾。執法行動隨後在本月3日展開。