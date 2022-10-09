食環警方各區打擊店舖阻街 共發10張告票

食環署與警方今日在葵青區進行聯合行動打擊店鋪負責人和其他持份者非法擺放貨物或物品在公眾地方或馬路。
食環署充公3公斤貨物
食環署自本月3日起於各區打擊店鋪阻街聯合行動，在昨日（十月八日）東區行動就潔淨罪行發出兩張定額罰款通知書，並清除約0.5公噸棄置物；較早時則在九龍城、觀塘、荃灣、元朗及深水埗區採取執法行動共發出8張定額罰款通知書。行動期間，食環署亦就相關店鋪涉嫌在公眾地方無牌販賣並造成阻礙發出兩張傳票及拘控一名人士，以及充公三公斤相關的貨物，另檢取兩批共11.4公斤的棄置貨物，並清除約六公噸棄置物。
打擊店鋪阻街是政府打擊衞生黑點計劃工作重點
食環署指，打擊店鋪非法擴展營業範圍導致阻街的衛生黑點是「政府打擊衛生黑點計劃」第二個月的工作重點。在聯合執法模式下，如店鋪非法擴展營業範圍及擺放物品在公眾地方或馬路上造成通道阻塞，相關的違例人士除會被檢控外，警方亦會根據《簡易程序治罪條例》（第228章）第32（1）條發出警告通知書，要求有關阻礙物（包括貨物）須在指定時限內移走。如違例者未能在警方給予的時限內移走阻礙物，食環署便會把該物品移除作暫存。
發言人呼籲店鋪負責人和其他持份者切勿非法擴展營業範圍及擺放貨物或物品在公眾地方或馬路上，對行人或車輛的流動造成阻礙。食環署聯同警方會繼續密切監察及持續嚴厲執法，以打擊店鋪阻街問題。