食環警方各區打擊店舖阻街 共發10張告票

食環署與警方今日在葵青區進行聯合行動打擊店鋪負責人和其他持份者非法擺放貨物或物品在公眾地方或馬路。

食環署充公3公斤貨物

食環署自本月3日起於各區打擊店鋪阻街聯合行動，在昨日（十月八日）東區行動就潔淨罪行發出兩張定額罰款通知書，並清除約0.5公噸棄置物；較早時則在九龍城、觀塘、荃灣、元朗及深水埗區採取執法行動共發出8張定額罰款通知書。行動期間，食環署亦就相關店鋪涉嫌在公眾地方無牌販賣並造成阻礙發出兩張傳票及拘控一名人士，以及充公三公斤相關的貨物，另檢取兩批共11.4公斤的棄置貨物，並清除約六公噸棄置物。

