食肆群組｜4人訪三哥或傳染鄰座 宏思課程疑爆疫

宏思一個有39人的課程，至今5名學員確診。(夏家朗攝)

宏思國際網站顯示，會提供體驗式培訓「協助個人發揮潛能」，課程和工作坊包括「親密的力量」、「豐盛與富足」等。衛生防護中心追蹤個案時發現，5名宏思學員近日先後確診，他們上周三(11日)起一連5日早上11時至晚上11時就讀同一課程，同場共約39名學員。其中4名互不相識學員，上周五(13日)下午4時半至6時期間，曾光顧皇后大道中的譚仔三哥米線，同時段也有一名其他食客確診。

本港昨增291宗新冠肺炎確診，包括38宗輸入個案。上環再出現食肆懷疑爆疫群組，譚仔三哥米線上周五(13日)下午有5名食客先後確診，當中4人連續5日「朝11晚11」在附近的西區電訊大廈「宏思國際」上課，該處也有另一名同學確診，衛生防護中心暫未肯定爆疫源頭，兩地已被納入強制檢測公告。另外，學校師生須每日做快速測試至下月底。

未能肯定傳播源頭

衛生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮表示，初步了解5人應是分開5枱用膳。他指在食肆要除口罩，故在該處出現傳播也不出奇，惟4人連續上5日堂、有人透露上課時曾除口罩，不排除課堂也有傳播機會。同時段光顧譚仔三哥米線和上周三至周日(15日)在宏思逗留逾兩小時的人士，要強制檢測。

觀塘「御善私房菜」上周一(9日)一個約有49人參與的聚會，昨再多3名訪客確診，群組累計29人。當局調查相信，當晚部分人曾脫下口罩，在場或有超級傳播者造成傳播。歐家榮指有2人仍未檢測，已向他們發出強制檢測令，並正繼續調查是否有人隱瞞或虛報。上環酒家「星月樓」多3人確診，東涌譚仔雲南米線和紅磡桌球室新旺會未有新個案。

社交距離措施昨第二階段放寬，歐家榮指本港現時疫情平穩，但承認放寬會帶來額外風險，呼籲市民注意個人衛生。昨多一名91歲老婦患者離世，第五波疫情累計9,153宗死亡個案。

所有學生周六可參與半日活動

教育局放寬防疫安排，學生不論有否接種新冠疫苗，均可參與半日及毋須除口罩的指明活動，如上課時段舉行的畢業禮和開放日等集體活動，以及周六的課外活動。當局又指，師生每日回校前的快速測試安排，要維持到6月下旬。

此外，港大醫學院一項研究發現，感染新冠病毒可誘發破骨細胞的炎性，在患上新冠肺炎及康復後期，造成嚴重的骨質流失。