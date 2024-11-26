食肆非法播放足球賽事 海關首引傳播權條例打擊拘兩人

東涌有食肆涉嫌利用非法串流裝置向食客播放足球直播賽事，海關早前展開調查，並於前晚採取行動，拘捕兩人。今次行動是自《2022版權(修訂)條例》實施以來，海關首次引用「傳播權利」偵破食肆在業務過程中未獲授權而向公眾傳播足球直播賽事案件。據悉涉事食肆播放英國電視台的英超比賽直播。
兩名被捕人分別是27歲及57歲男子，為餐廳負責人及員工。海關早前接獲版權擁有人舉報，指有食肆在未獲版權擁有人的授權下，在業務過程中向公眾傳播足球直播賽事。經深入調查和在版權持有人的協助下，周日(24日)直播海外足球賽事期間，到東涌採取執法行動，突擊搜查一間東涌的食肆，並檢獲該批非法串流裝置、影音器材及網絡裝置。
據悉，涉案餐廳位於東涌一間商場的地舖，約有80至100個座位，可提供酒精飲品，營業至深夜時分，海關搜查時有多於一部電視正在播放海外足球賽事。海關版權及商標調查科高級調查主任周麗雯說，根據去年5月生效的版權修訂條例，其中有關「傳播權利」條文，任何人未經授權向公眾傳播版權作品，最高可判監禁4年，及就每項版權作品罰款5萬元。今次行動是首宗引用傳播權利打擊食肆經營者，向公眾非法播放足球賽事的案件。
海關提醒商戶，切勿參與未獲授權向公眾傳播版權作品的活動。市民亦應尊重知識產權，避免透過任何非法串流的形式收看侵權作品或收費電視頻道。涉及非法串流的應用程式或串流連結可能附有電腦病毒或惡意程式，為用家帶來風險。