食遊記 | 全港至富貴一元一件新界西煎釀三寶

粵菜中有很多款釀菜式，茶樓煎點虎皮尖椒，晚飯釀鯪魚、苦瓜釀豬肉、八寶鴨、江南百花雞、百花釀竹笙、釀夜香花等，皆能感受廚師心思及手藝，記煎釀三寶勾豉汁芡亦為下飯餸，其風味始不及街邊的深刻。這小食常見在廣東、澳門，五十年代始在香港街頭出現，一般用鯪魚肉釀青椒、茄子及豆腐煎熟，食時落豉油。奈何成本貴，釀餡材料開始改變，連煮法亦改作半煎炸或全炸，貪其快熟，現難找到真「煎」釀三寶。最近得網民介紹去元朗、荃灣及葵涌品嘗，雖均炸熟，味道、質感全各異。 文：何駿傑，攝：吳康琦

全港至富貴炸三寶

沒有欺世盜名，直接寫「炸」三寶，更指「與眾不同」、「全港至富貴」，皆因一碟6件要30元。老闆兼主廚表示客人能付這價錢，便給相對質素，一分錢一分貨，「小店本在尖沙咀，昔兼賣飯及麵，6年前搬來元朗後便主力做小食，故看牆壁全貼上各款小食圖片，撚手如炸雲吞、啤酒薯條配自調沙律醬、粉仔等。」他又稱「自小愛食煎釀三寶，認為以前魚肉較硬身，現做則較軟滑；坊間釀餡多混粉及其他東西，混後食感豐富，自選價錢較貴純鯪魚肉，要釀得飽滿，每件量大，落單後即叫即炸，若某款售光會即釀」。一碟6件包括兩件炸雲吞及茄子，各一件青椒和尖椒，除炸雲吞外，其他釀面上黏滿麵包糠，所有炸兩分鐘便可上枱。或較油膩關係，炸物放在菜面上吸油，食前落豉油或配自炒混三款蝦米、銀魚仔、炸蒜、泰國辣椒粉辣菜脯。先試炸雲吞，薄身酥脆，不油膩，沒有炸得過火，魚肉量小，配辣菜脯惹味刺激，辣香從喉嚨內幽幽滲出；青椒及尖椒脆爽，仍保持翠綠，兩款本有凹位能藏魚肉，一咬，肉厚鮮味，色帶微青灰，確為純鯪魚肉，若混其他肉色轉淡赤。茄子大件，魚肉脹起，茄子肉將海綿般柔軟。品嘗前若只看價錢定覺頗貴，然吃過即感合乎性價比。

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