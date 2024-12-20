食遊記｜實測火炭點心放題4小時$88 必食燒賣流沙包

首輪點心7分鐘上枱

時間未到前已有三數十人等候，看宣傳單張放題要兩位起，另收茶芥及加一，還有若某款食物售罄並不會另行通知。準時11點，客人魚貫入座。閱點心紙，點心類有31款，腸粉、炸焗點、甜點各4款，小食6款、粥粉麵飯10款，各1款湯及糖水。分量以件、位、籠、條計，如平常一籠四件蝦餃，此便逐件計，這既可嘗多些款式，亦減少浪費。首輪叫16款，第一款是日粥品鹹豬骨菜乾粥，入單起計7分鐘上枱，粥稠身，配料足，味偏鹹。吮骨時其他點心陸續出現，大部分皆蒸氣騰騰，蝦餃沒爆皮，蝦肉爽，味正常；燒賣帶驚喜，餡切肉非免治，一咬，汁溢流下。鮮蝦菜苗餃皮薄顯翠脂，惜欠脂香；山竹牛肉及乾蒸牛肉味一樣，前者蘸喼汁軟身，後則硬且肉汁欠奉。豉蒜蒸排骨分量足，惟韌兼不太入味。寫上「蜆介鯪魚球」，上枱時不見蜆介，若欠這好比沒靈魂；幸經理眼看四方即補回，蘸下具鹹鮮風味，欠酒香。腸粉逐條計，鮮蝦腸內裹韭黃，皮頗厚。本選蒜蓉蝦春卷，卻變鮮蝦炸雲吞，爽脆可口，頗油膩。乾炒牛河比這更油，河粉原條，但黏在一起，牛肉量少，數來只有4片。相反小食青芥末墨魚量多，惜賣相似廚餘，鹹度掩蓋所有味道。每枱基本皆叫灌湯餃，卻非盛特製金屬器皿置籠蒸，而放在盅湯內，一夾起皮已破，有違灌字意思。

