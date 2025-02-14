食遊記｜經典手作 自製魚肉燒賣

兒時常跟祖父登茶樓嘗點心，從中知有多款燒賣，如糯米燒賣、乾蒸燒賣、乾蒸牛肉、豬膶燒賣、鵪鶉蛋燒賣；集冬菇、豬肚、蝦肉各一顆名三星燒賣等。由不知何年開始，黃色雲吞皮釀魚蓉魚肉燒賣成為經典街頭小食，更另名香港燒賣；5年前網民成立香港燒賣關注組介紹分享，四處尋味；年前還有衣紙店推出紙紮燒賣。用竹籤串起，落少許豉油及辣椒油，邊行邊食，一口一顆感受溫暖，確滋味無窮。惜食店面積及成本所限，很多只取工場貨，此一式一樣欠靈魂。現根據網上討論區資料仍有自家製，燒賣外形、醬料味道風味各異。文、攝：何駿傑

雙魚藥膳燒賣

長沙灣周記一直以醬料聞名，年多前增做魚肉燒賣，在網上討論區有指「可能係全香港最好食的」。負責人說自己愛食故試做，加上本身做甜豉油供別店配煲仔飯及燒賣，其後反應不錯，「燒賣配方研究6次，混多肉軟滑越南龍脷柳及肉帶質感味重阿拉斯加紅魚。撈餡時要保持蒸後軟硬度，如龍脷柳融雪時間不足致水分多則落多少許粉。坊間常用門鱔或鯪魚滑，惟易有碎骨，現用這兩款食時感魚肉在內。豉油在這60年來由八鄉一醬園提供，自家用銅鑊混老抽、生抽、蔥、薑煮」。一食初感魚味較淡，後越食越香，豉油上色微甜提味，辣椒油香且發麻刺激，食不停口，難怪一日最多可賣萬幾粒。除蒸外，還設炸，此比蒸大顆，面上灑椒鹽，香脆可口不油膩，魚味比蒸更出。店得網民認證，荃灣小廚美食獲燒賣關注組譽為全港最好食燒賣第二位。小舖經營7年，非來貨找工場做，其味在坊間找不到，要有魚香，不加太多粉及味精，彈牙沒腥味，「豉油乃靈魂，不調校食不落口，無添味精混香料再煮。其實這燒賣味已足夠，只因食客習慣要求而落；更提望出包裝淨賣，無奈舖位面積太小做不到」。此比前店細粒，入口魚味已散出，粉量少，頗彈牙，豉油絲甜，配自製香脆麻辣油，麻而輕辣。魚肉燒賣外，另自創藥膳豬肉燒賣、蟲草花雞肉燒賣等。