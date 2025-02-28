食遊記｜辣螺肉 豬油渣 秘汁雞翼 遊食觀塘車仔麵

想起在黃大仙下邨食溫油炸魚蛋；回憶於牛頭角下邨嘗林泰興粥麵，站九座下掃滷味、墨魚、炭火雞蛋仔，飲大支玻璃樽可樂；勾出逛裕民坊牛雜巷回憶。那些美好黯然逝去，然逝去並不如煙，一切味道縈繞心間。近留意「香港車仔麵關注組」，有成員留言問「觀塘附近有沒有比較好食的車仔麵」。帖子內眾街坊推介心中麵店，有3間比較多推薦，分別為正宗文記小食、來多碗及嘉樂美食。食前特問街坊為何愛此，他們總面帶笑容，樂意回答「味道外，最重要滿人情味」。文：何駿傑，攝：吳康琦、何駿傑

辣螺肉魷魚菜脯

文記位置介乎在觀塘和牛頭角之間，看起只是間外賣店。舖外置數張沒打開摺枱及兩疊膠凳，煮麵師傅指因怕遭食環署檢控，晚上間中才會將枱打開，惟客人可取膠凳坐在門外捧著碗食。觀察一會兒，或上午關係，多街坊買魚肉燒賣、牛肉球及腸粉。其後一食客買麵時，問好他哪款麵餸及原因，他說魷魚、牛腩、豬腸煮得出色；其營業時間較晚，很受街坊歡迎。翻閱標示無味精餐牌，列出逾四十款餸料，本選擇困難，幸得街坊提議後揀辣魷魚加陳皮魚蛋、豬皮及小店特色辣螺肉配粗麵及落腩汁。淥麵前師傅細心問麵要爽身定腍軟，不消三分鐘已煮成。麵淡黃，爽彈份量足，啡湯濃重，或餸料帶辣汁，味添微辛，喝下不涸喉；細粒陳皮魚蛋粉實，魚味頗重，肉仍見陳皮碎，甚具街邊「嗱喳麵」風味。豬皮切塊爽軟適中，吸汁惹味，惟部分仍白色浸時間不足。辣魷魚濃香刺激，魷魚鬚一口一條，食不停口。魚嘴厚肉帶嚼勁；螺肉大粒煙韌，沒有沙及異味，味跟魷魚差不多，由於兩款同受歡迎，故另設凍盤小食盒作單售。食前落少許自炒菜脯和辣菜脯以添鹹鮮。