食香腸要小心！ 測試30款香腸 九成高鈉 一半高脂 3款含獸藥代謝物

香腸常見於港人餐單，不過作為加工食品，消費者委員會測試30款中，「不負眾望」九成屬高鈉、五成屬高脂，沒有樣本屬低鈉或低脂，更有3款檢出內地及歐美禁用的獸藥呋喃西林的代謝物「氨基脲」(SEM)，可能令動物關節軟化、四肢變形，其中一款是BBQ必備廚師腸，更超標13倍。消委會提醒消費者，加工肉已被國際癌症研究機構歸類為「令人類致癌」，應減少進食。

消委會測試的30款香腸從去年12月至今年1月從超市、百貨公司、食品店等搜集，有20款屬冷藏，7款屬冷凍和3款屬室溫。26款(八成七)屬高鈉，即超出食安中心「每百克固體食物含超過600毫克鈉」，最高一款為「Harvest Creek」，每百克含1,280毫克鈉，16歲或以上成人，每日食1條，已達世衛建議成人每日攝取量上限(2,000毫克鈉)約22%(435毫克鈉)；以19公斤體重的5歲女童計，食1條更達每日攝入上限(1,300毫克鈉)約33%。消委會估算，一碗加入1隻煎蛋、1條香腸，和少許蔬菜的即食麵，其總鈉含量可達1,612毫克，佔成人每日建議鈉攝入限量約81%；而一份添加醬汁的香腸熱狗的總鈉含量亦達795毫克，佔上述女童每日建議鈉攝入限量約61%。

脂肪方面，各樣本的總脂肪含量差異甚大，以每100克含量計，介乎5.5克至35.6克，相差5.5倍，其中15款屬高脂食物(即每百克固體食物含超過20克總脂肪)，平均總脂肪含量每百克含20克，較過往消委會測試的火腿樣本(4.4克)及火雞片樣本(3.2克)的平均總脂肪含量分別高出3.5倍及近5倍。總脂肪最高一款為「TOPVALU」，食用1條便攝入約7.7克總脂肪，分別佔中國營養學會建議成人及上述女童的每日攝取量(即66克和43克總脂肪)約11.7%及18%。

代謝物SEM可致動物四肢變形

食物安全方面，「御品皇」、「alfresco」及「廚師牌」檢出內地及歐美禁用的獸藥呋喃西林的代謝物SEM，檢出量分別為每公斤4.0微克、6.1微克及14微克，檢出量最高的1款超出歐盟的行動參考點(每公斤1微克)13倍，相關結果已轉交食安中心跟進。消委會指，研究顯示，呋喃西林可能會損害實驗動物的生殖器官，其代謝物SEM則可能令實驗動物的關節軟骨退化，四肢變形。不過，現時仍未有足夠資料確認硝基呋喃對人類的影響和致癌性。現時本港未有法例規管SEM行動水平，消委會建議有關當局可參考歐盟的做法，修訂相關法例予以規管，保障市民健康，以及讓生產商有明確的法例可依。會方已轉交結果予食安中心跟進。消委會總幹事黃鳳嫺補充，SEM可天然存在於甲殼類動物，如小龍蝦，亦可能與加工過程有關。

另外，「TOPVALU」亦檢出0.9微克具致癌性及基因毒性的多環芳香烴，未超出歐盟限量，可能與經煙熏製造有關；「PRIMAHAM」則檢出每公斤0.77毫克塑化劑，遠低於歐盟限量。

參考各項營養素(蛋白質、總脂肪、鈉、糖等)建議攝入量，有7款較產品得總評分測試中最高的4.5分(滿分5分)，當中售價最平($10/10條/340克)的為巴西Sadia雞肉香腸。至於總評分最低、僅獲1分的是「廚師牌」高級雞肉腸($24/10條/340克)。