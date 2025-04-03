飲品膠樽有色招紙礙再造 團體促生產商用劣質物料不能註冊

飲品膠樽是常見的塑膠垃圾，當局正研推動「塑膠飲料容器及紙包飲品盒生產者責任計劃」，冀以退還回贈提升飲品包裝回收率。關注團體表示，樂見本港即棄飲品包裝回收有進展，但指出市面部分產品的容器顏色和招紙物料會影響回收流程，促當局拒絕為使用劣質或不可回收物料包裝的飲品生產者註冊。
關注團體「免『廢』暢飲」發布《香港飲品包裝監察報告》，於社區回收計劃收集的1,034款不同飲品及樽身尺寸的樣本，分析樽身物料、顏色及招紙物料和尺寸。結果顯示，樣本中87%(905個)為較易回收，可循環再造成新樽的透明飲品膠樽，情況理想。
專門處理飲品膠樽的公司「塑新生」總經理韋斯特指，回收廠在處理飲品膠樽時，涉清洗、消毒和破碎工序，並用透明薄片製成新的膠樽。若有色薄片混入其中，回收商難以篩選顏色，不僅影響回收效率，更會令薄片不能再造成合顏色要求的膠樽。
除樽身物料和顏色外，招紙亦會影響回收再造。樣本中，在187個(18%)使用PVC物料作招紙。免「廢」暢飲總經理司馬文解釋，雖只有18%樣本使用PVC，但該物質既難以回收，亦會污染其他薄片；因此香港應仿效日本、澳洲及西方國家做法，禁用PVC。他又指，有933個樣本使用光學辨識不友善的招紙，會妨礙回收流程，並在光學分選中造成問題，同樣會降低塑膠飲品包裝的整體回收及循環再造率。