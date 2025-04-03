飲品膠樽有色招紙礙再造 團體促生產商用劣質物料不能註冊

飲品膠樽是常見的塑膠垃圾，當局正研推動「塑膠飲料容器及紙包飲品盒生產者責任計劃」，冀以退還回贈提升飲品包裝回收率。關注團體表示，樂見本港即棄飲品包裝回收有進展，但指出市面部分產品的容器顏色和招紙物料會影響回收流程，促當局拒絕為使用劣質或不可回收物料包裝的飲品生產者註冊。

關注團體「免『廢』暢飲」發布《香港飲品包裝監察報告》，於社區回收計劃收集的1,034款不同飲品及樽身尺寸的樣本，分析樽身物料、顏色及招紙物料和尺寸。結果顯示，樣本中87%(905個)為較易回收，可循環再造成新樽的透明飲品膠樽，情況理想。