飲食業恐遇寒冬 食肆總收益按年跌1.35% 業界料首季樂觀：中小企要捱下

近年本港經濟疲弱，加上大批市民北上消費，本港飲食業恐步向寒冬，憂慮出現新一波結業潮。政府統計處公布本港2024年全年總收益為1,094億元，與2023年全年比較下跌1.35%。不過，數據亦顯示，去年第四季受訪港旅客恢復帶動，食肆總收益臨時估計為276億元，按年上升0.4%。有飲食業界人士對今年情況持樂觀態度，惟表示中小企或要「再捱下」。 近月不時傳出食肆結業的消息，雖然亦有新血補充，但難免令人擔心飲食業再現結業潮。按政府最新的統計處數字，2024年第四季食肆總收益價值的臨時估計為276億元，按年上升0.4%。在扣除其間價格變動影響後，以數量計則較去年同季下跌1.1%；去年全年食肆總收益價值臨時估計為1,094億元，2023年全年總收益為1,095億元，下跌1.35%，以價值計及數量計分別下跌0.1%及2.4%。

中式餐館生意跌幅較大 按食肆類別分析，2024全年與2023年全年比較，中式餐館的總收益以價值計及數量計分別下跌4.3%及6.7%。非中式餐館的總收益以價值計大致維持不變，但以數量計則下跌1.5%。政府發言人表示，食肆業務在去年第四季改善。展望未來，中央政府推出多項提振內地經濟及惠港措施，加上特區政府積極提振市面氣氛和推動旅遊業，以及就業收入提升，將繼續為食肆業務提供支持，儘管市民和旅客消費模式轉變仍會對業務有影響。



2024年按食肆類 劃分的食肆收益

黃家和：節慶帶動內地客量升 香港餐飲聯業協會會長黃家和指，去年11月以前遊客數字依然持續低迷，加上大量港人北上消費，使餐飲業生意受壓，10月、11月跌幅較大。直至12月政府恢復深圳居民赴港「一簽多行」政策，使內地客數字上升，加上聖誕、新年等節慶期間，即使仍有大量港人外遊，但留港市民出外意欲提升，依然可見收益輕微升幅。 對於2025年的市道預測，黃家和則持有樂觀態度。在今年1月春節期間，受惠於中式酒樓的春茗和團拜等活動，同時內地遊客和外出消費的港人持續上升，相信今年第一季餐飲業生意額可見明顯增長。黃家和又指，對於能否維持升幅，則須看政府有否持續活動吸引遊客及市民留港消費，若政府考慮把「一簽多行」普及至大灣區更多地方，內地客持續來港，可期望有更多內地品牌來港經營；惟目前旅客依然未恢復全面性到香港不同地區食肆消費，中小型在這期間或需要「再捱下」。



黃家和

黃傑龍：餐飲業處於轉型期 叙福樓集團主席及行政總裁黃傑龍則表示，統計處食肆收益是一個行業整體估算，其升跌與食肆經營狀況不存在必然關係。現時香港餐飲業處於轉型期，整體經營環境甚具挑戰，整體走勢於去年第四季基本見底，處於低位整固階段，如果環球經濟特別是中港經濟持續改善，相信2025年餐飲業經營狀況會比2024年穩定。

黃傑龍