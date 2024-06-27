飲食界推七一回歸優惠 旅遊界：助提升氣氛 7、1成折扣密碼 冀市民留港食足四餐

今年是香港回歸暨特區成立27周年，社會各界推出多項活動和優惠慶祝，其中飲食界昨亦出招。飲食界8個商會聯同多個品牌預告，將有逾2,000間商戶參與「7.1慶回歸大優惠活動」，包括「7.1元蛋撻」、「全單七一折」等，以「7」、「1」數字為折扣密碼，冀齊慶回歸的同時鼓勵港人留港消費，相信配合其間舉行的各式活動及交通優惠，能吸引更多訪港旅客。有旅業界人士認為，優惠有助提升市場氣氛，又指旅客多選擇逗留3至4天，可享受七一相關的優惠；立法會飲食界議員張宇人更望市民留港消費「食足四餐」。(攝影：陳奕釗、羅錦鴻)

逾2,000間推出回歸優惠的商戶包括便利店、咖啡廳、連鎖快餐店和酒樓等。各類型店舖會有不同優惠，大部分在七一當日有指定套餐、菜式、飲品提供優惠。如「美心」鮮茄焗豬扒飯71折、「牛角」指定放題套餐71折；「大家樂」冬瓜盅二人小菜晚市套餐71折；「太興」堂食更豪，全單71折；「KFC」推7.1元經典葡撻等。

喜歡飲咖啡的朋友亦有著數！「COTI」、「COTI THE BISTRO」等咖啡廳，所有咖啡71折。晚上三五知己「飲番杯」亦有「The Sanctum」、「Balady Lounge」等酒吧提供71折美酒優惠。

此外，部分商戶提供的優惠更會持續一星期，如「麥當勞」的厚椰奶鐵每杯優惠價9.9元；另有「富臨」、「陶源」的等酒樓推出維持一個月的「七一回歸宴」指定套餐。