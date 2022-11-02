餅家焗爐爆炸｜勞工處證一工人腿遭割傷 工會狠批妄顧人命

一家位於元朗橫州的工場焗爐爆炸，消息指是屬於榮華的餅房，事發後11日，勞工處周一（1日）終於收到一宗呈報工傷個案。意外並非昨日公司職員受訪時所言的無人受傷，據處方初步了解，有一名工人的小腿被輕微割損。

一段餅房爆炸的片段在網上連日瘋傳，爆炸發生有員工在焗爐前查看，一名老員工慢步轉身離開隨即爆炸，差一秒便險死。日前有傳媒向榮華廠房職員查詢，職員承認爆炸於香港發生，但指沒有人受傷。而消防處亦表示事發當日（10月21日）沒有接獲報案求助，事發後消防曾於周一（10月31日）派人員到元朗橫洲路16號一間工場了解當日實際情況。機電署亦稱曾派員到場調查有關事件，勞工處稱得悉事件後即時跟進。本報亦向榮華查詢但未獲回覆。

工會：片段流傳網絡才揭發 不可思議

工業傷亡權益會總幹事蕭倩文對於片段於網絡流傳一段時間，才揭發曾有爆炸事件發生感到不可思議。她批評公司妄顧人命安全，抱持僥倖心感，沒有發生嚴重人命傷亡而呈報，妨礙勞工處介入調查，無助於阻止同類事件再次發生，又強調「爆炸唔係小事」，勞工處應檢討事件危險性，如發現任個人違反安全及健康條例，需要提醒甚至追究法律責任。

勞工處回覆傳媒時指，接獲一宗根據《條例》呈報、涉及上述事件的工傷個案，會協助受傷員工辦理有關工傷補償事宜，並跟進有關個案。換言之，事發後11日，部門才接獲有人呈報工傷個案。

根據條例僱主須於爆炸後24小時內呈報

根據《僱員補償條例》規定，僱員若在受僱工作期間因工遭遇意外以致受傷或死亡，僱主在意外事故發生後，不論該意外是否引起任何支付僱員補償的法律責任，僱主必須按條例的規定，在14天或7天內，向勞工處處長呈報。根據《職業安全及健康條例》第509章，工作場所若發生爆炸等危險事故，公司都必須在24小時內要呈報。