養和醫院27歲男學護被捕 涉偷病人同事財物及盜用信用卡 院方：終止該學生學習

警方於昨日（23日）以「盜竊」及「以欺騙手段取得財產」罪拘捕一名27歲本地男護士學生，涉在9月19日至10月19日期間於跑馬地一醫療機構偷取及盜用5名病人及4名醫護人員的財物，涉及金額約11.6萬元。據了解，涉事機構為位於跑馬地的養和醫院。

養和醫院回覆傳媒查詢表示得悉本院最近發生了涉及一名護士學生的盜竊事件並高度關注，已立即終止該名學生在護士學校的學習，正全力配合香港警方的調查。

相信屬個別事件

警方表示，感謝涉事醫療機構協助調查迅速偵破案件，防止再有病人或者醫護蒙受損失，相信今次屬個別事件，會與醫療機構加強合作防罪防騙。