養和醫院27歲男學護被捕 涉偷病人同事財物及盜用信用卡

警方於昨日（23日）以「盜竊」及「以欺騙手段取得財產」罪拘捕一名27歲本地男護士學生，涉在9月19日至10月19日期間於跑馬地一醫療機構偷取及盜用5名病人及4名醫護人員的財物，涉及金額約11.6萬元。據了解，涉事機構為位於跑馬地的養和醫院。

灣仔警區刑事調查總督察鄧啟榮表示，在9月19日接獲一名病人報案，指入住該醫療機構期間於床頭附近遺失一部約值1.5萬元的手機。及至10月17日至10月19日再有4名病人報案，表示其床頭櫃銀包內現金及信用卡被盜，至收到銀行通知有不知情信用卡使用記錄，才發現被竊，各人分別損失1萬至4萬不等。

被捕人未欠債 因貪念盜卡買電話產品

警方調查發現5名病人於案發期間均曾住同一樓層，經翻看疑犯盜用信用卡時的電話產品商店片段，並比對醫院內片段，相信疑犯為一名實習護士男學生，是單獨犯案，並無同黨。經與該醫院溝通後，至昨日拘捕該男。據了解，被捕人去年4月開始讀護士課程，正就讀二年級，今年將會畢業。他未有欠債紀錄，相信是一時貪念單獨犯案，盜用信用卡購買電話產品。

疑犯被捕後，警方在其身上搜出屬於另外4名醫護的5張信用卡，相信是昨早工作期間於職員更衣室內犯案，該5張信用卡未被盜用。警方亦在疑犯寓所起回犯案時衣物、被盜信用卡、購物單據等，被捕人仍被扣查，案件仍在跟進。