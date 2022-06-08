餐廳內秒擸手機34歲灰衫男被捕 機主稱內有大量孫仔成長片 (更新)

【6月8日10:29更新】警方早前接獲64歲姓李的男事主報案，經調查後於昨日(7日)下午3時15分，在旭日街15號順煒工業大廈拘捕一名34歲姓梁男子，他涉嫌盜竊，被帶返警署扣留調查。

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【6月6日18:03更新】一名男子遺漏一部手機在餐廳內，令他十分不捨的是手機內存有大量孫兒成長的片段，片段沒有備份，十分珍貴。他的朋友於是查看餐廳的閉路電視片段，發現手機遭人取去，希望片段中的男子盡快歸還手機。

閉路電視全程拍下手機被取去過程

一名女子在網上發出帖文，指她的朋友李先生於6月4日當晚約7時，將一部iPhone 8Plus手機遺下在土瓜灣美景街美景茶餐廳的一張凳上，因手機內有大量孫兒成長的片段及相片，亦沒有任何備份，所以非常珍貴。她翻查了餐廳的閉路電視片段，從片段中可見，一名身穿灰色上衣、黑色短褲、拖鞋的男子，進入餐廳後在電話旁的位置坐下，到處張望後不久便後向電話方向靠近，隨即伸手取去手機，約10秒後離開餐廳。她希望能夠藉著帖子廣傳消息，拜託土瓜灣的朋友出手幫忙，讓該名男子盡快交還手機。

網民認為應盡快報警

但多名網民認為李先生應該盡快報警，警方只要檢查餐廳的「安心出行」紀錄，以及有閉路電視片段作證，便能鎖定灰衫男子，亦有網民認為正常人發現枱櫈有物品遺留，理應主動通知餐廳負責人處理，並非伸手拿走然後離開，認為「見到佢坐低冇通知任何人就走咗去，我覺得好明顯係賊...」。