餐酒混液態可卡因 警檢2.15億毒品拘5人 包括一DSE考生

警方毒品調查科過去兩日(3月13及14日)採取反毒品行動，瓦解一個販毒集團，從海外輸入一批懷疑混入液態可卡因的餐酒作為掩飾，行動中拘捕5男，當中兩人是18歲學生，一人為應屆文憑試考生。毒品估計總市值約2.15億。5人將被暫控「串謀販運危險藥物罪」或「販運危險藥物罪」，明天於西九龍裁判法院提堂。警方相信，是次行動已成功堵截了一大批毒品流入本地市場。

經初步調查，相信兩名18歲少年經朋友介紹或在網上認識，負責運輸及派遞，每人可得酬勞數千元，警呼籲年輕人不要鋌而走險加入販毒集團參與販毒活動，避免走上不歸路。

警方星期三在葵涌一工廈的迷你辦公室搗破一個毒品儲存倉，發現279箱報稱為餐酒的貨物，在其中71箱共426支餐酒，發現約320公升懷疑液態可卡因。同時在倉庫內發現一塊1公斤懷疑可卡因磚、約400克懷疑氯胺酮及約740克懷疑大麻花。單位內3名介乎18至23歲的男子被捕，其中一人涉嫌控制及招攬另外兩人搬運毒品。

不排除再有人被捕

警方之後突擊搜查上水一個住宅單位，再拘捕一名31歲男子，初步相信他擔當操控者角色。另在深水埗區拘捕一名33歲集團主腦，涉嫌策劃安排販毒活動。警方又在他的車及油麻地住所內，共撿獲約55萬元現金，相信是販毒收益。