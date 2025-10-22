餐飲服務業共輸入逾3.5萬外勞 勞工處拒10宗個案

失業率攀升，餐飲業更是重災，有議員關注飲食及酒店相關行業的輸入勞工數目，優化計劃僱主在按申請規定進行本地公開招聘的轉介個案等。勞工及福利局局長孫玉菡書面答覆指，「補充勞工優化計劃」由前年推出以來，截至9月底，餐飲服務業獲批的勞工人數合共有35,589人，當中以侍應生最多達11,678人，而被拒的個案有10宗申請，涉及44名勞工。

申請被拒絕的主要原因包括未能符合全職本地僱員與輸入勞工的二比一人手比例規定，或僱主有不良紀錄。至於住宿服務業同期則沒有申請被拒絕。此外，截至今年8月，經「補充勞工計劃」／優化計劃仍在港工作的餐飲服務業和住宿服務業輸入勞工人數分別為16,622名及547名。

孫玉菡表示，在優化計劃下，僱主在按申請規定進行本地公開招聘期間，勞工處會轉介本地求職者予其進行面試。截至今年9月，勞工處分別就餐飲服務業及住宿服務業作出1,257宗及441宗就業轉介，當中有107名及33名求職者獲僱主提出聘用。

此外，孫玉菡又提到，為加強保障本地工人優先就業，勞工處自今年6月起實施新措施，包括進行特別巡查行動、到聘用輸入勞工的企業查核、以及按違規風險要求僱主申報全職本地僱員及輸入勞工的資料和相關人手比例。勞工處在特別巡查行動中共進行324次巡查，當中大部分僱主符合人手比例的規定，處方現正就有初步資料顯示，僱主未能符合人手比例規定的個案作進一步調查。此外，勞工處已按違規風險，要求超過150名餐飲服務業僱主申報全職本地僱員及輸入勞工的資料和相關人手比例，沒有發現違規個案。