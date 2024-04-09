餐飲業生意慘淡 李家超指可更新經營模式「對佢哋有信心」

港人於復活節及清明節長假期北上消費及外遊，令本港餐飲業慘淡，近期陸續有店舖執笠。行政長官李家超今日在行政會議進行前夕指，從宏觀角度，香港經濟不斷發展，惟有行業受消費或生活方式轉變影響，但認為香港人靈活變通，過去亦能應對經濟轉型，相信業界可掌握轉變的現實去更新經營模式，「我對佢哋有信心嘅」。

李家超強調香港人有創意，懂得靈活走位，只要勇於面對消費和需求的改變而作出應變，素來以「食腦有橋」見稱的香港人，必定能夠在轉變中冒出新的優勢、新的力量。

「3月4月盛事不絕 帶來人氣財氣」

李家超開場發言續大談盛事帶動經濟收益，「3月及4月盛事不絕，帶來人氣及財氣」，他指剛結束的七人欖球賽，3日入場人次逾10萬，比去年多三分一，他引述有新西蘭旅客來港逗留四日，消費兩萬元，另來自薩摩亞的球迷大讚本港賽事氣氛熱烈，是「七人欖球賽之王」，有酒吧業人士指賽帶動港島區的酒吧生意上升最多逾五成。

李家超又說上月的「藝術3月」有12項大型活動，總參與人次突破400萬；而上月最後一星期亦舉行多項香港金融盛事，會議的參與者都是高消費群，展現了會議經濟對香港的貢獻，本月多個大型國際會議展覽會將接連登場，由會展活動帶來的高消費商務旅客，將帶動住宿、餐飲、零售、娛樂等行業的經濟活動，令多個行業受益。