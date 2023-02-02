餐飲業缺乏前線員工 廠商會史立德：搶人才不應只限高科技

政府為向世界宣傳香港，推出「你好，香港！」計劃，香港中華廠商聯合會表示歡迎政府推出相關計劃，並將盡力協助吸引海外和內地旅客來港；對於餐飲業人手能否全面通關後將來港的大批旅客，香港餐飲聯業協會會長、廠商會副會長黃家和表示，餐飲業缺乏前線員工，行業要重新檢討如何吸引年輕人入行，他亦希望政府能考慮輸入餐飲業外勞以增添行業人手。

黃家和估計，下星期將全面通關後，短期內未必會即時有疫情前的旅客數量來港，但他樂觀預期今年下半年會復常，來港旅客會逐漸增加，餐飲業及零售業屆時將能受惠。他又提到，餐飲行業正密鑼緊鼓推出更大優惠，準備迎接更多旅客來港。

黃家和：冀輸入外勞

隨著全面通關吸引大量旅客來港，飲食業需要大量人手。黃家和表示，他們也對飲食業人手問題感「很頭痛」，因疫情下餐飲業流失六萬名具經驗的從業員，目前行內只剩二十萬從業員；但現時「請人困難的情況已阻礙行業發展」，行業要重新檢討如何吸引年輕人等入行。此外，他亦希望政府能考慮輸入餐飲業外勞，包括樓面、廚房、清潔等前線職位。他強調，餐飲業是「人與人之間的服務性行業」，餐飲業的基本工序需要人協助完成，若只靠智能設施，遠遠未能達到要求。

史立德憂缺人致服務水平下降

廠商會會長史立德亦表示，政府搶人才不應只搶高科技人才，若社會缺乏如外傭等從事體力勞動工作的人士，本港的服務水平會有所下降。