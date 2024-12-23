餐飲業聖誕生意額料達4億 昨逾37.8萬港人出境

後日便是聖誕節假期，不少市民都會額外請假自製長假外遊。截至昨晚9時，本港共有54.2萬人次出境，包括37.8萬人次香港居民，當中5.1萬人經機場離港。有餐飲業界預料，聖誕節期間生意額可達4億元，又稱不少食客是來港感受聖誕氣氛的內地遊客。同時，有商場稱受惠於「一簽多行」政策恢復，預期聖誕節人流及生意將有按年雙位增長。 學校假期開始，不少港人昨一家大細到機場搭飛機外遊，8樓落客區大批汽車排隊落客，客運大樓多個辦理登記櫃台亦大排長龍，有港人擔心辦理手續需時而專誠提早到機場，部分外遊港人更直言不會吝嗇外遊使費。旅遊業議會指，聖誕檔期約有1,800個外遊旅行團，與去年相若。

截至晚上9時13萬內地客訪港 入境處早前預計，上周六起至明年元旦整個聖誕節長假期，將會有約1,307萬人次進出本港，包括香港居民及訪客，當中約1,106萬人次為取道各陸路邊境管制站。昨日為高峰期第二日，截至晚上9時本港共有54.2萬人次出境，在離港的37.8萬人次香港居民當中，有5.1萬人經機場離港，羅湖和落馬洲支線管制站亦分別有約8.1萬和近7.3萬人次港人出境。 另外，本港昨日有近43.7萬人次入境，包括13萬人次內地旅客，有3.2萬人乘搭高鐵來港，其次是2.8萬人次經落馬洲支線、2萬人取道羅湖管制站入境，昨日尖沙咀海旁繼續逼滿訪港旅客。

香港餐飲聯業協會會長黃家和接受傳媒訪問稱，今年聖誕業界生意有望回復疫情前聖誕假期的最高峰，預計期內生意額可高達4億元。他又說，受惠於深圳恢復並擴大「一簽多行」，過去兩周的內地遊客有所增加，相信可彌補港人北上消費而流失的生意。他又指，明日平安夜很多酒店自助餐均已訂滿，當中不少是來港感受聖誕氣氛的內地遊客，並對今年聖誕及元旦的餐飲市道感樂觀。 恢復「一簽多行」商場人流明顯增 觀塘一個大型商場為迎接聖誕旺季，斥資接近1,300萬元布置裝飾和推廣。新地租務部助理總經理馮穎欣表示，自恢復「一簽多行」後商場的訪港旅客人數明顯增加，商場整體人流按年增加接近一成，預期聖誕節人流及生意將有按年雙位增長。