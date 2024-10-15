餐飲業面對挑戰 陳智思籲自救「茶餐廳也要為奪米芝蓮奮鬥」

本港餐飲業面對經營困難，團結香港基金主席陳智思指最擔心本港部分行業，如餐飲業陷入結構性問題。他勉勵業界增值自救，「茶餐廳也要為奪米芝蓮奮鬥」。 港上北上消費持續，陳智思接受報章專訪時指，「五年前我相信如果大家說到內地吃飯，大家還會擔心食物安全，如地溝油，我今天真的聽不到人說這些」。他分析香港餐飲過往較內地昂貴，是因為外界對香港的服務和品質有信心，但當深圳已追上香港，便會被質疑香港「憑甚麼貴得起」。

企業不應消極地期望政府打救 陳智思坦言企業不應消極地期望政府打救，政府也無法救食肆，因為是消費者的選擇。他反問「難道政府給你消費券嗎？你不夠競爭力，有消費券也是倒進海，最終都要靠企業自己增值」。他認為餐廳要做出自己的特色，他以經營茶餐廳為例，即使是小生意也可朝著奪得米芝蓮的目標奮鬥，「讓全球都知道有這間茶餐廳」。

近期內地頻繁出招振興經濟，陳智思有信心內地及本港經濟將逐步復甦，周期性問題將迎刃而解。對於香港善用一國兩制優勢，陳智思直言香港要敢於冒險，做內地未能做的事情。他舉例在加密貨幣、區塊鏈上，香港較內地有更大的發展空間，港府可制定一些保護框架，然後讓業界自由發揮。一旦發展成功，便可將成功經驗複製到內地。