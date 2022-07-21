餘一成視力考27分冀成社工 肌肉萎縮生科學考5**籲勿畫地為牢

有特殊需要的DSE考生抗疫之餘，更要對抗身體不便，依然不乏考得佳績例子心光盲人院暨學校1男1女考得20分以上，其中王梓丞考得27分，冀讀中大社工，幫助年輕人。紅十字會雅麗珊郡主學校的林育姗考得23分，其中選修綜合科學更獲5**，冀成化驗師。他們以自身例子證明，努力必有成果，亦不要為自己畫地為牢。
得一成視力的王梓丞透露，看東西很緩慢，亦要很接近才看到。例如成績表放在桌上，端坐在桌邊已無法看到表上文字；溫習時，看試卷要以平板電腦把字體放大作輔助。另外，他亦患有白化症，而於今屆DSE中報讀6科，考得27分。他除中史科考得5*、數學5級優異成績，更選修日語取得A級。他憶述升中時不適應，成績很差，32人中考倒數第2，通識、地理等科目也不及格，幸得老師和社工支持及鼓勵，令原本失落的心情「拉返出嚟」，找到屬於自己的溫書方法，感到「原來幫人咁大影響」，決心成為社工。
在疫情下，因上課多依賴視像方式，須使用電子產品，致更加易累。他回想讀書初心是成為社工，以此作為溫習動力，克服疫情期間依賴電子產品產的疲累，堅持朝9晚11溫習。他稱疫下大家都辛苦，但付出會有成果。他又寄語自己謹記「唔好成為曾經討厭過嘅人」，希望成為社工後對得住自己，「唔好做錯嘢」，最希望幫助青少年，例如協助他們中三選科及應付中六DSE。他稱疫情下大家都辛苦，但辛苦過後發現有成果，勉勵大家加油付出必有成果。
同樣患弱視的姜芯慧考得20分，她的視力要到2至3隻手指距離才看清楚字跡，亦有色弱問題，須向老師索取電子版本試卷練習。她曾感自己「做咩都咩都唔得」，但受同學鼓勵「唔好限制自己」得到啟發，寄語大家一樣不要限制自己。她冀入讀教大幼兒教育成為幼稚園老師，希望「教過嘅小朋友記得自己、成為佢哋童年美好回憶」。
林育姗患脊柱肌肉菱縮症，需靠輪椅代步。她因對科學感興趣，該科成績尤其好，滿意表現，冀能爭得三大科學學科，之後進修，盼成化驗師。她寄語同路人及下屆考生，不應未嘗試就認為自己做不到，重要是認清目標和踏出第一步。
特殊需要生程度不一，部分面對更艱辛困難，能完成考試甚為難得，包括耀能協會羅怡基紀念學校應屆考生。其中巴基斯坦裔學生愛莎患慢性腎衰竭及長短腳，長期須出入醫院洗腎，每周3次，用藥又會導致更疲累，面對種種壓力，沒想過放棄，認為不讀書學不到知識，無法進步。