餘一成視力考27分冀成社工 肌肉萎縮生科學考5**籲勿畫地為牢

有特殊需要的DSE考生抗疫之餘，更要對抗身體不便，依然不乏考得佳績例子心光盲人院暨學校1男1女考得20分以上，其中王梓丞考得27分，冀讀中大社工，幫助年輕人。紅十字會雅麗珊郡主學校的林育姗考得23分，其中選修綜合科學更獲5**，冀成化驗師。他們以自身例子證明，努力必有成果，亦不要為自己畫地為牢。

得一成視力的王梓丞透露，看東西很緩慢，亦要很接近才看到。例如成績表放在桌上，端坐在桌邊已無法看到表上文字；溫習時，看試卷要以平板電腦把字體放大作輔助。另外，他亦患有白化症，而於今屆DSE中報讀6科，考得27分。他除中史科考得5*、數學5級優異成績，更選修日語取得A級。他憶述升中時不適應，成績很差，32人中考倒數第2，通識、地理等科目也不及格，幸得老師和社工支持及鼓勵，令原本失落的心情「拉返出嚟」，找到屬於自己的溫書方法，感到「原來幫人咁大影響」，決心成為社工。

在疫情下，因上課多依賴視像方式，須使用電子產品，致更加易累。他回想讀書初心是成為社工，以此作為溫習動力，克服疫情期間依賴電子產品產的疲累，堅持朝9晚11溫習。他稱疫下大家都辛苦，但付出會有成果。他又寄語自己謹記「唔好成為曾經討厭過嘅人」，希望成為社工後對得住自己，「唔好做錯嘢」，最希望幫助青少年，例如協助他們中三選科及應付中六DSE。他稱疫情下大家都辛苦，但辛苦過後發現有成果，勉勵大家加油付出必有成果。

