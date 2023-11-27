首三季31長者交通意外亡 佔整體61%

今年首10個月交通意外宗數

總數─13,420宗

．致命─85宗

．嚴重─743宗

．輕微─12,592宗

道路安全有賴各個道路使用者配合，本港今年首10個月發生的13,420宗交通意外，有828宗屬嚴重或致命，數字比去年同期的960宗低一成多，但連同輕微交通意外的整體數字，就比去年同期的12,442宗多約7%。傷亡人數方面，今年首10個月合共有17,203人因交通意外傷亡，同比增加13%，當中今年首10個月有85人死亡，去年全年則有90人。

身兼道路安全議會主席的警務處副處長周一鳴，昨在該會一項活動致辭提到，今年首三季錄得715宗致命和嚴重受傷交通意外，數字較過去5年首三季下降約47%，惟提到長者仍然是交通意外之中，最容易受傷的一群，單是今年首三季已有31名65歲或以上的長者因交通意外喪命，佔整體死亡個案61%。他指，道路安全議會將繼續與社會福利署、各警察總區道路安全組合作，探訪長者地區中心和鄰舍中心，並聯同港台合辦長者道路安全運動，向他們灌輸道路安全知識。